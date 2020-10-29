«Локомотив» назвал сумму отступных, за которую Миранчук сможет уйти

https://static.news.ru/photo/aee48f7a-19cf-11eb-ade5-fa163e074e61_660.jpg Антон Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Локомотив» передал полузащитнику Антону Миранчуку и его агенту документы со сформулированным предложением по игроку. Исходя из имеющихся данных, сторонам придётся договариваться по условиям, сформулированным в пункте о сумме отступных, за которую спортсмен сможет покинуть команду.

В СМИ обнародованы сведения, согласно которым в клубном договоре прописаны отступные в размере примерно $20 млн. Миранчук имеет возможность вести переговоры с другими командами уже в январе, за шесть месяцев до истечения контракта с «железнодорожниками», поэтому указанная сумма является ощутимой. Агент игрока Вадим Шпинёв не стал давать комментарии по этому поводу.

Вся информация у официальных лиц клуба, — цитирует «РБ-Спорт».

Как ранее писал NEWS.ru, 27 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка. Во втором тайме, на 70-й минуте, хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счёт. Через 9 минут полузащитник Йозуа Киммих вновь вывел немецкую команду вперёд.