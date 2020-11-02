«Локомотив» намерен отобрать очки у «Атлетико» в Лиге чемпионов

Завтра у нас будет ещё одна интересная игра. «Локомотив» знаком с «Атлетико» и очень уважает эту команду. «Атлетико» придерживается особенного стиля игры, они давно играют в Лиге чемпионов. Что же касается нас, то последнюю игру в еврокубках мы провели неплохо. Мы смогли добиться положительных впечатлений своей игрой, однако не добились результата.

Завтра мы сделаем всё, чтобы забрать очки. Сделаем всё, чтобы не ограничиться только положительными эмоциями, — сказал Николич на пресс-конференции.