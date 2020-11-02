«Локомотив» намерен отобрать очки у «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Марко Николич поделился ожиданиями перед встречей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
Завтра у нас будет ещё одна интересная игра. «Локомотив» знаком с «Атлетико» и очень уважает эту команду. «Атлетико» придерживается особенного стиля игры, они давно играют в Лиге чемпионов. Что же касается нас, то последнюю игру в еврокубках мы провели неплохо. Мы смогли добиться положительных впечатлений своей игрой, однако не добились результата.
Завтра мы сделаем всё, чтобы забрать очки. Сделаем всё, чтобы не ограничиться только положительными эмоциями, — сказал Николич на пресс-конференции.
Ранее «Локомотив» на своём поле уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2 во втором туре, писал NEWS.ru. В первом туре «железнодорожники» cыграли вничью с «Зальцбургом» (2:2).