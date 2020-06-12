«Локомотив» может купить Рецу на замену Рыбусу

https://static.news.ru/photo/645eeb58-ad91-11ea-959e-fa163e074e61_660.jpg Аркадиуш Реца Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в покупке польского защитника итальянской «Аталанты» Аркадиуша Реца.

Таким образом «Локомотив» планирует приобрести замену другому польскому защитнику московской команды Мацею Рыбусу, который, по всей вероятности, покинет клуб летом. «Локомотив» готов предложить за Рецу зарплату в размере €8 млн, сообщает польский портал Ze Stadionu.

В нынешнем сезоне поляк выступает в аренде за итальянский СПАЛ, в составе которого провёл 19 матчей, отдав две голевые передачи.

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