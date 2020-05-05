«Локомотив» хочет купить футболиста «Фламенго» Линкольна

Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в покупке нападающего бразильского «Фламенго» Линкольна.
«Локомотив» уже связался с представителями Линкольна и сообщил о своей заинтересованности. В ближайшее время московский клуб сделает официальное предложение «Фламенго» о покупке футболиста, сообщает портал Globo Esporte.
Контракт 19-летнего футболиста с «Фламенго» действует до конца 2023 года, он является воспитанником бразильской команды.
Ранее полузащитник сборной Польши и футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус рассказал, что вряд ли продолжит карьеру в московской команде. Он отметил, что у него есть предложения из клубов Германии и Турции, писал NEWS.ru.
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