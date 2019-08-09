Франк Рибери Франк Рибери Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может перейти в «Локомотив». В данный момент он находится в статусе свободного агента.

По информации L'Equipe, российский клуб намерен обсудить с футболистом условия возможной сделки. На 36-летнего француза также претендует ПСВ.

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 года и провёл 420 матчей во всех турнирах, забив 123 гола.

19 мая в своём последнем матче за клуб против «Айнтрахта» (5:1) Рибери забил гол, писал News.ru.

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