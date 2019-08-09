https://static.news.ru/photo/83a540bc-bb5b-11e9-9d81-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может перейти в «Локомотив». В данный момент он находится в статусе свободного агента.

По информации L'Equipe, российский клуб намерен обсудить с футболистом условия возможной сделки. На 36-летнего француза также претендует ПСВ.

Après le PSV Eindhoven, le Lokomotiv Moscou lorgne aussi Franck Ribéry https://t.co/TBrgS2fZTl pic.twitter.com/E3aw2NzA8g — L'ÉQUIPE (@lequipe) 10 августа 2019 г.

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 года и провёл 420 матчей во всех турнирах, забив 123 гола.

19 мая в своём последнем матче за клуб против «Айнтрахта» (5:1) Рибери забил гол, писал News.ru.