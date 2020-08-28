«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

https://static.news.ru/photo/ee36dc68-e97e-11ea-ac47-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Алексей Миранчук переезжает в Италию. Руководство «железнодорожников» согласовало детали его перехода в клуб «Аталанта».

За клуб из Бергамо Миранчуку предстоит играть пять лет. Трансфер россиянина обойдётся итальянцам в €14,5 млн. Также «Локомотив» может рассчитывать на некоторый процент при последующей продаже футболиста, сообщает Sky Sport Italia.

Сейчас Миранчук травмирован. В начавшемся сезоне он сыграл пять матчей в РПЛ, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Воспитанник «Локомотива» выступал за команду с 2013 года. Он является чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как относится к возможному переходу Миранчука в «Аталанту». По его словам, он хочет, чтобы игроки переходили в другие лиги, где они продолжат развиваться, хотя не считает, что российская лига плохая. Для сборной переход Миранчука принесёт только пользу, добавил он.