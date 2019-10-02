Во втором матче группового турнира Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своём поле противостоял мадридскому «Атлетико». News.ru — о том, как «железнодорожники» целый тайм достойно держались против испанского гранда, но затем закономерно уступили, пропустив два мяча.

Миранчук не выздоровел, Жемалетдинов выбыл

Клуб из испанской столицы — один из тех фаворитов европейского футбола, рассчитывать на положительный результат в поединке с которым можно лишь при благоприятном стечении многих обстоятельств. У «Локомотива» же до и по ходу встречи с «Атлетико» возникло слишком много проблем, чтобы добыть хотя бы ничью.

Кадровый вопрос — один из самых больных на данный момент для команды Юрия Сёмина. Вроде бы ожидалось, что к поединку Лиги чемпионов вернётся в строй один из травмированных братьев Миранчуков — Алексей, однако в заявке на игру его фамилии не оказалось.

Впрочем, на этом беды «красно-зелёных» не закончились. Уже через полчаса из-за повреждения не смог продолжить встречу Рифат Жемалетдинов. После окончания матча Сёмин скажет, что молодой полузащитник, по-видимому, выбыл из строя на достаточно длительный срок. И это в тот момент, когда наставник российской сборной Станислав Черчесов впервые вызвал Жемалетдинова в национальную команду на предстоящие матчи отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Кипром. Что это, как не злой рок или жестокая усмешка судьбы?!

Рифата, безусловно, пока ещё нельзя назвать ключевым игроком «Локомотива», однако он заслужил вызов в сборную, отлично вписавшись в ту игровую конструкцию, которую выстроил Юрий Сёмин в последних матчах как раз после травм нескольких лидеров команды. В центре полузащиты главный тренер нашёл идеальную позицию для номинального центрального защитника бразильца Серкейры Мурило, а Жемалетдинов и португалец Жоау Мариу продуктивно действовали на флангах.

Теперь же после ухода с поля потенциального игрока сборной России пришлось выдвигать на его место из обороны универсала Владислава Игнатьева, а на позицию защитника выпускать со скамейки Брайана Идову. Возможно, против любого соперника в Российской премьер-лиге подобные перестановки не повлияли бы на конечный результат, но для «Атлетико» этого было вполне достаточно, чтобы после перерыва реализовать своё преимущество в классе.

Хотя, наверное, «матрасники» добились бы положительного результата, даже если бы не случилась у москвичей эта пожарная замена. «Локомотив» ведь последние две недели играет в сумасшедшем графике, причём подавляющее большинство недавних матчей провёл на выезде, слетав по маршруту Леверкузен — Оренбург — Калининград — Москва. Не случайно Сёмин на пресс-конференции после поражения от «Атлетико» констатировал, что после хорошего первого тайма на второй у его подопечных попросту не хватило сил.

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А ещё главный тренер «железнодорожников» подчеркнул, насколько тяжело было справляться с очень мощным и плотным прессингом соперника. Между прочим, «Атлетико» предыдущий матч проводил тоже лишь тремя днями ранее — в минувшую субботу, и это было мадридское дерби с «Реалом» в чемпионате Испании. Однако класс и готовность команды Диего Симеоне настолько высоки, что даже столь короткого промежутка между играми футболистам вполне достаточно, чтобы в нужные моменты «включать турбо-режим» и дожимать соперника.

Наследник Криштиану и ограбленный ганец

В Москве против «Локомотива» аргентинский специалист выставил всех трёх своих звёздных атакующих игроков: Альваро Морату, Диего Косту и 19-летнюю восходящую звезду португальского футбола Жуана Феликса, однако они не составили трезубец форвардов, как того желали многочисленные испанские журналисты, прибывшие в российскую столицу. Феликс расположился на позиции правого полузащитника и, по словам Симеоне после матча, отлично справился со своими функциями.

И дело не только в забитом мяче — хотя открыть счёт на третьей минуте второго тайма было для «Атлетико» идеальным вариантом после «нулевой» первой половины встречи. Юный наследник Криштиану Роналду затерзал левый фланг обороны «железнодорожников», и по ходу встречи Сёмину пришлось менять местами Игнатьева и Жоау Мариу, чтобы хоть как-то ограничить активность Феликса.

При счёте 0:1 ещё существовала вероятность забить ответный мяч и спасти хотя бы ничью, однако гости не стали тянуть и со вторым голом. При всех ошибках игроков «Локо» нельзя не отметить и комбинацию, разыгранную испанцами как по нотам. В итоге Диего Коста, оказавшись в штрафной площади без опеки, мог забивать сам, но сделал передачу на Томаса Партея, который бил уже по пустым воротам.

Кстати, пока 26-летний ганский полузащитник геройствовал в российской столице, в Мадриде злоумышленники обчищали его дом. По сообщениям информагентств, из жилища Партея были вынесены все имевшиеся там деньги и ценные вещи. И это уже не первый случай «футбольного грабежа» в разных странах Европы за последние недели. Значит, криминальные личности активно интересуются футболом, если прекрасно осведомлены, когда игроки подолгу отсутствуют дома.

Ну а российские болельщики были прекрасно осведомлены, какого уровня соперник достался «Локомотиву» в этой встрече. Поэтому после поражения со счётом 0:2 не стоит посыпать голову пеплом и впадать в уныние. Достаточно вспомнить, что в позапрошлом сезоне «железнодорожники» встречались с «Атлетико» в плей-офф Лиги Европы, и «матрасники» в обоих матчах устроили команде Юрия Сёмина форменные разгромы (3:0 в Мадриде, 5:1 в Москве). Теперь же российский вице-чемпион смотрелся против испанского гранда вполне достойно, и в этой фразе нет ни малейшего намёка на иронию.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Локо» произнёс одну любопытную фразу о том, что «Атлетико» давно претендует на победу в Лиге чемпионов и в нынешнем сезоне вполне готов к достижению этой цели. Осталось дождаться окончания евросезона и посмотреть, прав ли был мэтр российского тренерского цеха в своём прогнозе.