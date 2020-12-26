«Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем» в матче чемпионата Англии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ничьей закончилась встреча «Ливерпуля» и «Вест Бромвича» в матче 15-го Английской премьер-лиги. Матч на поле «мерсисайдцев» завершился со счётом 1:1.

У хозяев отличился Садио Мане. Он забил гол в ворота противника на 12-й минуте. У гостей мяч в ворота «Ливерпуля» отправил Семи Аджайи на 82-й минуте.

При этом Мане забил 69-й гол за «красных» в Английской премьер-лиге (АПЛ) и сравнялся по этому показателю с Луисом Суаресом, игроки делят пятое место. Лидирует Робби Фаулер, на счету которого 128 мячей.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 11 матчей подряд, клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Вест Бромвич» оказался на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 8 очков. Команде не удаётся уже пять игр подряд.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 30 декабря на выезде сыграют с «Ньюкаслом», «Вест Бромвич» днем ранее примет «Лидс».

В других матчах дня «Лидс» на своем поле победил «Бёрнли» со счетом 1:0, а «Вест Хэм» дома разошелся миром с «Брайтоном» (2:2).