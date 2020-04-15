«Ливерпуль» штрафует игроков за опоздание на онлайн-тренировки

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал об особенностях проведения онлайн-тренировок с подопечными.
Если тренировка начинается в 10:00, то чат открывается в 9:30, и почти все в нём появляются заранее. Если кто-то опаздывает на тренировку, для него предусмотрен штраф, — приводит слова наставника команды официальный сайт «Ливерпуля».
Кроме того, 52-летний специалист отметил, что команда находится в хорошем настроении.
После 29 игр Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает 1-е место с 82 очками в активе (27 побед, одна ничья и одно поражение). На данный момент чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным на 15 апреля, инфекцией заразились более 1,9 млн человек в мире, среди них более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч выздоровели.
Сезон чемпионата Италии по футболу будет возобновлён в мае, если результаты тестирования всех игроков Серии А на коронавирус будут отрицательными, ранее писал NEWS.ru.
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