«Ливерпуль» штрафует игроков за опоздание на онлайн-тренировки

https://static.news.ru/photo/c8115f2a-7ee6-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: LiverpoolFC/facebook.com

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал об особенностях проведения онлайн-тренировок с подопечными.

Если тренировка начинается в 10:00, то чат открывается в 9:30, и почти все в нём появляются заранее. Если кто-то опаздывает на тренировку, для него предусмотрен штраф, — приводит слова наставника команды официальный сайт «Ливерпуля».

Кроме того, 52-летний специалист отметил, что команда находится в хорошем настроении.

После 29 игр Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает 1-е место с 82 очками в активе (27 побед, одна ничья и одно поражение). На данный момент чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным на 15 апреля, инфекцией заразились более 1,9 млн человек в мире, среди них более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч выздоровели.

Сезон чемпионата Италии по футболу будет возобновлён в мае, если результаты тестирования всех игроков Серии А на коронавирус будут отрицательными, ранее писал NEWS.ru.