«Ливерпуль» пропустил самый быстрый гол в АПЛ

https://static.news.ru/photo/52654692-cf6d-11ea-b849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland/www.imago-images.de/Global Look Press

Во время 38-го тура чемпионата Англии в матче с «Ньюкаслом» «Ливерпуль» пропустил самый быстрый мяч в Премьер-лиге. Это произошло спустя 25 секунд с начала игры.

При этом гол нападающего «Ньюкасла» Дуайта Гейла стал самым быстрым в истории АПЛ. Однако встреча закончилась со счётом 1:3 в пользу «Ливерпуля».

Подопечные Юргена Клоппа досрочно стали чемпионами Англии, существенно опередив всех преследователей. До игры с «Ньюкаслом» в активе Красных было 96 очков.

«Ньюкасл» перед последним туром занимал 13-е место турнирной таблицы АПЛ.

Следующий сезон чемпионата Англии по футболу стартует 12 сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее болельщики ФК «Торпедо» попрощались на время со стадионом им. Стрельцова.