«Ливерпуль» пропустил самый быстрый гол в АПЛ

Во время 38-го тура чемпионата Англии в матче с «Ньюкаслом» «Ливерпуль» пропустил самый быстрый мяч в Премьер-лиге. Это произошло спустя 25 секунд с начала игры.
При этом гол нападающего «Ньюкасла» Дуайта Гейла стал самым быстрым в истории АПЛ. Однако встреча закончилась со счётом 1:3 в пользу «Ливерпуля».
Подопечные Юргена Клоппа досрочно стали чемпионами Англии, существенно опередив всех преследователей. До игры с «Ньюкаслом» в активе Красных было 96 очков.
«Ньюкасл» перед последним туром занимал 13-е место турнирной таблицы АПЛ.
Следующий сезон чемпионата Англии по футболу стартует 12 сентября 2020 года.
Как писал NEWS.ru, ранее болельщики ФК «Торпедо» попрощались на время со стадионом им. Стрельцова.
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