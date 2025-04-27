«Ливерпуль» переписал историю Английской премьер-лиги «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз

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Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» пробивает штрафной во время футбольного матча английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» в Ливерпуле

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу, обыграв на своем поле «Тоттенхэм» в матче 34-го тура со счетом 5:1, сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги. Победа позволила футбольному клубу в 20-й раз завоевать титул чемпиона страны, сравнявшись по количеству трофеев с «Манчестер Юнайтед», который до этого был единоличным рекордсменом по числу побед в английском первенстве.

Всего «Ливерпуль» набрал 82 очка и стал недосягаем для преследователей: ближайший конкурент, «Арсенал», уступает 15 баллов и не сможет обойти команду в оставшихся четырех турах. Также среди титулованных преследователей остаются «Арсенал» с 13 победами и «Манчестер Сити» с 10, который выигрывал турнир в четырех последних сезонах подряд.

Ранее определились пары полуфиналов Лиги чемпионов: «Интер» встретится с «Барселоной», а «Арсенал» — с «Пари Сен-Жерменом». «Интер» вышел в полуфинал, обыграв «Баварию» по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Это второй полуфинал для клуба за два года, ранее они проиграли в финале «Манчестер Сити». «Арсенал» впервые с 2009 года дошел до полуфинала. Первые матчи пройдут 29–30 апреля, а ответные — 6–7 мая.