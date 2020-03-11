https://static.news.ru/photo/7c3d5cf0-63ea-11ea-86c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darren Staples/imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Ливерпуль» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и не вышел в четвертьфинал турнира. Общий счёт после двух матчей 2:4.

На протяжении всего первого тайма хозяева давили на соперника, но распечатать ворота Яна Облака удалось лишь на 43-й минуте, когда с передачи Алекса Окслейда-Чемберлейна полузащитник английской команды Джорджиньо Вейналдум забил мяч головой в левый угол ворот.

Этот гол стал для подопечных Юргена Клоппа спасательным жилетом — счёт в серии сравнялся (1:1).

Второй тайм оказался для голкипера мадридского «Атлетико» проверкой на прочность. «Красные» то и дело доминировали на чужой половине поля, заставляя нервничать болельщиков, приехавших в Англию.

На третьей минуте второй сорокапятиминутки «Атлетико» удалось вырваться вперёд, однако гол был забит из положения вне игры.

Точку в матче, казалось, удалось поставить на четвёртой минуте (94 минута общего времени) первого тайма дополнительного времени нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который пробил в открытый угол (2:0). Однако уже на седьмой минуте (97 минута) отличился полузащитник ПСЖ Маркос Льоренте, превратив счёт встречи в 2:1. А на 105+1 минуте 25-летний хавбек сравнивает счёт точным ударом в правый угол (2:2).

Пожалуй, восклицательный знак поставил нападающий испанского клуба Альваро Мората. 27-летний футболист после отличного паса вышел один на один и реализовал момент. Счёт стал 2:3.

Другой футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ) обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал европейского турнира. Общий счёт встречи 3:2, ранее писал NEWS.ru.