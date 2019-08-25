Английский футбольный клуб «Ливерпуль» готов продать своего лучшего нападающего Мохамеда Салаха по окончании сезона-2019/20. Об этом пишет
Ранее интерес к игроку, которому сейчас 27 лет, приписывали «Реалу», но этим летом Салах остался у англичан.
Форвард перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Стоимость контракта тогда составила €42 млн. За это время египтянин провёл 109 матчей, забив при этом 74 гола и отдав 30 результативных передач.
Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее News.ru писал, что ПСЖ планирует заменить Неймара игроком «Кристал Пэлас».