https://static.news.ru/photo/e89db872-c732-11e9-9375-fa163e074e61_660.jpg Мохамед Салах Фото: Сергей Булкин/News.ru

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» готов продать своего лучшего нападающего Мохамеда Салаха по окончании сезона-2019/20. Об этом пишет Calciomercato .

Ранее интерес к игроку, которому сейчас 27 лет, приписывали «Реалу», но этим летом Салах остался у англичан.

Форвард перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Стоимость контракта тогда составила €42 млн. За это время египтянин провёл 109 матчей, забив при этом 74 гола и отдав 30 результативных передач.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее News.ru писал, что ПСЖ планирует заменить Неймара игроком «Кристал Пэлас».