Лисовец назвал революционным дизайн фирменных футболок от РПЛ Лисовец похвалил новые фирменные футболки от РПЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стилист Влад Лисовец в беседе с NEWS.ru похвалил дизайн футболок из капсульной коллекции, созданный совместно Российской премьер-лигой (РПЛ) и дизайнером Тиграном Аветисяном. По словам стилиста, такая футболка выглядит революционно и ее мог бы носить каждый модник.

Выглядит очень актуально. Абсолютно все тренды, которые сейчас в мире моды здесь есть — стразы, леопардовый принт и тренды, которые в народе — оверсайз-футболки. Они, на самом деле, на подиумах все реже и реже встречаются, больше ушли в народ. Честно говоря, для РПЛ такая футболка выглядит революционно. Стараются, делают не просто попсовые вещи, а именно уделяют внимание трендам, моде. Это вполне мог бы носить любой модник, — сказал Лисовец.

7 мая петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу сезона 2022/2023, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак». «Зенит» стал чемпионом страны в пятый раз подряд. Все победы в чемпионатах РПЛ были достигнуты под руководством главного тренера Сергея Семака. Всего за историю сине-бело-голубые выиграли турнир в девятый раз, не считая титула чемпиона СССР, завоеванного в 1984 году. Больше побед в чемпионате в российской истории лишь у «Спартака» — 10.