«Лион» заинтересовался защитником «Барселоны» Юмтити

https://static.news.ru/photo/c1583844-2020-11eb-b061-fa163e074e61_660.jpg Самюэль Юмтити Фото: Lm/Fabrizio Carabelli / Ipa/Global Look press

«Лион» проявил интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Известно, что Юмтити играет в «Барселоне» с 2016 года. При этом каталонцы готовы продать футболиста или отдать в аренду. Ожидается, что сделка будет оформлена во время зимнего трансферного окна.

Контракт Юмтити с «Барселоной» истекает в июне 2023 года, пишет Todofichajes.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Так, МЮ уже обратился к представителям аргентинца по поводу возможной работы в клубе на фоне неудовлетворительных результатов команды Оле-Гуннара Сульшера.