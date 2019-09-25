https://static.news.ru/photo/6b882936-dfb4-11e9-8175-fa163e074e61_660.jpg Михаил Лихачёв Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв попал в список номинантов на премию лучшему тренеру года в мире. Всего в перечень вошли 12 человек.

На звание лучшего игрока номинированы 50 спортсменов, в том числе россияне Максим Чужков, Борис Никоноров, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный. Также будут выбраны лучшая футболистка и лучший гол года.

Награждение победителей во всех номинациях пройдёт на специальной церемонии в Дубае 9 ноября, сообщает пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола.

Сборная России по итогам Европейского отборочного турнира в Москве завоевала путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

Определены участники Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, писал ранее News.ru.