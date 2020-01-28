https://static.news.ru/photo/f3b5d596-41b2-11ea-87f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AC Milan/facebook.com

Итальянская футбольная лига (Серия А) не поддержала акцию «Милана» в память о погибшем в авиакатастрофе баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

Футбольная команда проявила желание выйти на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Торино» в траурных повязках, лига против подобной инициативы, сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что коллектив намерен игнорировать запрет Серии А и намерен провести акцию.

Четвертьфинал Кубка Италии состоится 28 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане в 22:45 по московскому времени.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта Sikorsky S-76 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной он направлялся в академию на баскетбольную тренировку. На борту находились ещё семь человек.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана. Полёт изначально был сопряжён с некоторыми трудностями. Пилот по меньшей мере шесть раз облетел район холма в Южной Калифорнии на низкой высоте. По всей видимости, он ждал указания от диспетчеров, что туман рассеялся и можно продолжать полёт. Около 09:40 по местному времени вертолёт резко набрал высоту до 600 м, однако спустя ещё пару минут он врезался в гору на высоте 427 м.

В течение 20 сезонов Брайант защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Мадридский «Реал» почтил память Коби Брайанта минутой молчания на тренировке, писал NEWS.ru.