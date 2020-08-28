Лига «недочемпионов»: два лучших клуба РПЛ разошлись вялой нулевой ничьей

NEWS.ru рассказывает, как в последнее воскресенье календарного лета в Черкизове встретились два российских топ-клуба, которые осенью будут представлять наш футбол в Лиге чемпионов.

Прощальные поклоны Миранчука и мужество Чорлуки

Гвоздь всей августовской программы чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по объективным причинам оказался слегка покрытым ржавчиной. Оба соперника лишились по несколько ключевых игроков. У петербуржцев из-за травмы не смог сыграть Себастьян Дриусси, а Вильмар Барриос пропускал встречу с «Локо» из-за удаления в предыдущем поединке с «Динамо», также в Москве.

Железнодорожники недосчитались из-за повреждений различной степени тяжести двух Дмитриев — Баринова и Живоглодова, а также Гжегожа Крыховяка. Ну а Алексей Миранчук, тоже не имевший возможности сыграть против «Зенита» из-за травмы задней поверхности бедра, наконец-то завершил свою сагу с подписанием контракта с итальянской «Аталантой», куда в скором времени должен отправиться. Тем не менее Алексей не мог не поддержать партнёров по «Локо» своим присутствием на стадионе, и когда телекамера нашла его в одной из VIP-лож, Миранчук встал со своего места и, прижав руку к сердцу, артистичными поклонами поблагодарил публику за аплодисменты в свой адрес.

Кстати, накануне матча болельщики «красно-зелёных» могли принять участие ещё в одной акции, прямо на площади перед «РЖД Ареной», записав видеообращение к Баринову, перенесшему операцию на крестообразных связках колена. В дополнение ко всему на фанатской трибуне москвичей появился баннер: «Дима, поправляйся!».

vk.com/fclokomotiv

В битве с действующим чемпионом страны железнодорожникам могло быть совсем тяжко, если бы Ведран Чорлука не смог выйти на поле после болезненного ушиба ахиллова сухожилия, который он получил в поединке предыдущего тура с грозненским «Ахматом». Тренерский штаб Марко Николича предоставил хорватскому защитнику право самому определить степень своей готовности к важнейшей игре. Чорлука как настоящий капитан команды не мог позволить себе пропустить такой матч.

С Ведраном оборонительная линия «красно-зелёных» сохранилась в относительно привычном виде, а вот в опорной зоне в отсутствие Баринова и Крыховяка у хозяев возникли самые большие проблемы. Пришлось Николичу делать ставку на дуэт молодых полузащитников — Станислава Магкеева и Даниила Куликова. Ребята старались действовать очень ответственно и аккуратно, не допуская лишнего риска и порой предпочитая не бежать в атаку, чтобы не нарваться на контрвыпад соперника.

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VAR сыграл за «Зенит», Дзюба с Азмуном снова «растворились»

В группе атаки у железнодорожников на левой бровке появился недавний новичок Франсуа Камано, Дмитрий Рыбчинский перебазировался на правый фланг, а Антон Миранчук поддерживал единственного форварда Фёдора Смолова из глубины.

Не прошло и десяти минут, как москвичам удалось отправить мяч в ворота Михаила Кержакова. Казалось, атака «красно-зелёных» завязла в центральной зоне на подступах к штрафной гостей, однако Миранчук коротким пасом нашёл Смолова, а тот боковым зрением заметил справа открытого Рыбчинского. Последовал смачный удар Дмитрия в ближний верхний угол, однако ликование болельщиков «красно-зелёных» остановил поднятый лайнсменом флажок. Главный арбитр Владимир Москалёв обратился к помощи VAR, и сидевший у монитора рефери Николай Волошин подтвердил, что положение вне игры было. Очень сомнительная подсказка видеоассистентов отменила гол «Локомотива».

Что касается «Зенита», главный тренер Сергей Семак со своими кадровыми проблемами справился, на первый взгляд, без особой головной боли. Барриоса в опорной зоне легко заменил Дуглас Сантос, что зачастую происходит прямо по ходу матчей при наличии обоих на поле, а зону левого защитника закрыл Юрий Жирков. Отсутствие Дриусси штаб «сине-бело-голубых» компенсировал включением в стартовый состав Андрея Мостового и перемещением с левого фланга атаки на правый Малкома.

Тем не менее атакам петербуржцев, как и в предыдущей встрече с «Динамо», не хватало скорости и остроты. Связка Артём Дзюба — Сердар Азмун вновь не поражала воображение нестандартными ходами и эффективностью взаимодействия, хотя капитан российской сборной пытался чаще использовать свои габариты в борьбе за верховые мячи не с фактурным Чорлукой, а смещаясь в зону второго центрального защитника москвичей Мурило. Но особой выгоды гостям это не приносило.

В итоге самый яркий момент первого тайма «Зенит» создал после розыгрыша углового. Мяч от флажка покатили низом вдоль лицевой линии, и к этой неожиданной передаче, выбежав за пределы поля, подоспел один из атакующих игроков гостей. Последовал пас в касание примерно на угол вратарской площади, откуда Малком пытался переправить мяч в дальний угол ворот. Однако удар бразильца успели заблокировать игроки «Локо».

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А в лидеры РПЛ вышел «Спартак»

Кроме того, запомнился опасный «выстрел» Деяна Ловрена со штрафного, когда мяч после удара хорватского новичка «сине-бело-голубых» пролетел неподалёку от верхнего угла ворот Гильерме. В целом же первый тайм получился довольно блёклым и явно не соответствовал звучащей афише матча. Во всяком случае, когда те же соперники чуть больше трёх недель назад встречались в поединке за Суперкубок России, к перерыву при невзрачной игре хотя бы был забит один мяч. А в итоге, напомним, их было три — «Зенит» тогда победил 2:1 и завоевал третий трофей за это «коронавирусное» лето.

Но теперь даже о такой не самой выдающейся результативности оставалось только мечтать. Питерцы, конечно, предсказуемо активизировались в начале второй половины и даже соорудили взятие ворот Гильерме — но с очевидным нарушением правил: прежде чем Дзюба отправил мяч в сетку, Азмун сыграл рукой. Тем не менее главный судья решил перестраховаться и зачем-то снова обратился к помощи VAR.

«Локомотив» едва не подловил соперника на секундной расслабленности после паузы, во время которой Смолова и Камано заменили на Эдера и Виталия Лисаковича. Москвичи убежали в контратаку, которой не хватило завершения, хотя прострел Рыбчинского справа был весьма хорош.

Семак ответной дубль-заменой обновил весь левый фланг, выпустив Даниила Кругового и Эмилиано Ригони вместо Жиркова и Азмуна — при этом Мостовой составил дуэт форвардов с Дзюбой. Решение выглядело интересным, но эффекта пока не дало — уж очень внимательным и самоотверженным был «Локомотив» в обороне.

Вялая концовка встречи, в которой питерцы из последних сил пытались вырвать победу, продемонстрировала, что обе команды еле-еле дотянули до перерыва в чемпионате, показав футбол, далёкий от лучших образцов Лиги чемпионов. А «Зенит» к тому же не забил во втором матче подряд, чего с ним не случалось с августа прошлого года. Как следствие, паузу в чемпионате РПЛ чемпион проведёт на втором месте в таблице — на первой после шести туров обосновался московский «Спартак».