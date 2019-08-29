К сожалению, бронзовый призёр предыдущего чемпионата страны — «Краснодар» — не смог преодолеть последний барьер отборочного этапа главного еврокубка, поэтому Россия вновь будет представлена лишь двумя командами в элите континентального клубного футбола. News.ru — о том, как прошла жеребьёвка и какие соперники достались нашим командам.

По традиции 32 клуба перед жеребьёвкой были распределены по четырём корзинам, в первой из которых собраны победители Лиги чемпионов («Ливерпуль») и Лиги Европы («Челси») прошлого сезона, а также чемпионы шести национальных чемпионатов с наивысшим рейтингом УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция и Россия). Начиная со второй корзины клубы расположены в порядке убывания персонального рейтинга (Союза европейских футбольных ассоциаций).

Корзина 1

«Ливерпуль» (Англия, коэффициент УЕФА — 91,000), «Челси» (Лондон, Англия — 87,000), «Барселона» (Испания — 138,000), «Манчестер Сити» (Англия — 106,000), «Ювентус» (Турин, Италия — 124,000), «Бавария» (Мюнхен, Германия — 128,000), «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция — 103,000), «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия — 72,000)

Корзина 2

«Реал» (Мадрид, Испания — 146,000), «Атлетико» (Мадрид, Испания — 127,000), «Боруссия» (Дортмунд, Германия — 85,000), «Наполи» (Неаполь, Италия — 80,000), «Шахтёр» (Донецк, Украина — 80,000), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия — 78,000), «Аякс» (Амстердам, Голландия — 70,500), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия — 68,000)

Сергей Булкин/News.ru

Корзина 3

«Лион» (Франция — 61,500), «Байер» (Леверкузен, Германия — 61,000), «Зальцбург» (Австрия — 54,500), «Олимпиакос» (Пирей, Греция — 44,000), «Брюгге» (Бельгия — 39,500), «Валенсия» (Испания — 37,000), «Интер» (Милан, Италия — 31,000), «Динамо» (Загреб, Хорватия — 29,500)

Корзина 4

«Локомотив» (Москва, Россия — 28,500), «Генк» (Бельгия — 25,000), «Галатасарай» (Стамбул, Турция — 22,500), «РБ Лейпциг» (Германия — 22,000), «Славия» (Прага, Чехия — 21,500), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия — 16,750), «Аталанта» (Бергамо, Италия — 14,945), «Лилль» (Франция — 11,699)

Следует отметить, что московскому «Локомотиву» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в третью корзину и, таким образом, рассчитывать на более лёгкий жребий. Если бы в заключительном отборочном раунде норвежский «Русенборг» (коэффициент УЕФА — 11,500) смог пройти загребское «Динамо», либо кипрский АПОЭЛ (25,500) — амстердамский «Аякс», либо австрийский ЛАСК (6,250) — бельгийский «Брюгге», то «железнодорожники» поднялись бы на одно место в рейтинге и перешли в третью корзину, а «Русенборг», АПОЭЛ либо ЛАСК попали бы в четвёртую.

При жеребьёвке клубы из одной страны не могли попасть в одну группу, так же, как и представители России и Украины, которых УЕФА продолжает разводить во всех турнирах ввиду сложной политической ситуации между странами. Так что с донецким «Шахтёром» оказаться в одной группе изначально не могли ни «Зенит», ни «Локомотив».

Вообще же самыми щадящими для российских клубов выглядели такие составы групп:

«Зенит», «Бенфика», «Брюгге», «Славия»

«Челси», «Аякс», «Динамо» Загреб, «Локомотив»

Ну а так называемых «групп смерти» можно было при желании составить великое множество, хотя петербургский клуб попаданием в первую корзину автоматически избавил себя от встреч с семью соседями по ней.

«Зениту» — квартет равных возможностей

В итоге «Бенфика» — желанный соперник для обоих российских клубов — попала в группу G к «Зениту». Но на этом послабления для наших представителей в Лиге чемпионов и закончились. Из третьей корзины петербуржцы получили клуб с максимальным рейтингом и солидной репутацией — французский «Лион». Из четвёртой — крайне неуступчивый «РБ Лейпциг», за который говорит само по себе выступление — и весьма успешное — в немецкой бундеслиге. В минувшем сезоне команда Юлиана Нагельсмана, которой всего-то десять лет от роду, стала бронзовым призёром, пропустив вперёд лишь мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

Сергей Булкин/News.ru

«Лион», возглавляемый Брюно Женезьо, тоже занял третье место в предыдущем чемпионате Франции, однако эта команда давно слывёт крепким еврокубковым бойцом. Португальская «Бенфика», хоть и распродала летом своих главных звёзд во главе с 19-летним суперталантом Жуаном Фелишем, всё-таки не случайно носит титул действующего чемпиона своей страны.

В общем, очевидно, что «Зениту» в этом «квартете равных возможностей» никто никаких подарков делать не будет. И за место в плей-офф придётся по-настоящему побиться.

А что касается «Локомотива», над ним жребий посмеялся от всей души: «железнодорожники» попали в группу D к итальянскому «Ювентусу», мадридскому «Атлетико» и немецкому «Байеру» из Леверкузена. Таким образом, могут ликовать лишь те российские болельщики, для которых целью всей жизни является селфи с Криштиану Роналду. Португалец, уже второй сезон выступающий за туринский клуб, приедет в Москву.

«Локо» — за «белого слона» в Лужниках

Посетит российскую столицу и упомянутый вундеркинд Жуан Фелиш: ведь «Бенфика» продала его именно «Атлетико». Команда Диего Симеоне, как наверняка помнят фанаты красно-зелёных, полтора года назад встретилась с «железнодорожниками» в плей-офф Лиги Европы. Итог для российского клуба был обескураживающим — 1:8 по сумме двух матчей.

«Байер» на первый взгляд выглядит чуть слабее итальянцев и испанцев, но что такое представители бундеслиги, «Локомотив» успел почувствовать на собственной шкуре в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, дважды с минимальным счётом уступив клубу «Шальке».

Здесь был очень важный нюанс: согласится ли «Локо» последовать примеру ЦСКА, который все свои домашние матчи в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов проводил на стадионе «Лужники», вмещающем порядка 78 тысяч зрителей? На «Ювентус» с Криштиану и «Атлетико» с Фелишем вполне можно было собрать внушительную аудиторию, заработав на этом неплохие деньги. Ведь «РЖД Арена» в Черкизове вмещает втрое меньше — около 28 тысяч человек.

Однако, судя по имеющейся информации, руководство «Локомотива» отказалось от затеи принять соперников по Лиге чемпионов на главном стадионе страны. А жаль — огромная арена и так простаивает без большого футбола, постепенно превращаясь в «белого слона»...

На момент подготовки этого материала окончательный календарь игр в группах Лиги чемпионов ещё не был утверждён. Поэтому приводим здесь только даты, в которые пройдут матчи шести туров группового раунда.

17-18 сентября. 1-й тур

1-2 октября. 2-й тур

22-23 октября. 3-й тур

5-6 ноября. 4-й тур

26-27 ноября. 5-й тур

10-11 декабря. 6-й тур

Жеребьёвка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 16 декабря.