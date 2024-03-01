Лидер «Спартака» в розыске, громкие трансферы и интриги: чего ждать от РПЛ

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

В пятницу, 1 марта, возобновляется сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). В оставшихся 12 турах болельщиков ждет множество интриг. Сможет ли «Зенит» в шестой раз выиграть чемпионат, как проявит себя осужденный за контрабанду наркотиков Квинси Промес и какие нововведения появились в судействе? NEWS.ru — подробнее о том, что приготовила поклонникам российского футбола решающая часть сезона.

«Краснодар» поборется за историческое золото

На зимний перерыв лидером ушла именно краснодарская команда, которая на два очка опережает идущий вторым «Зенит». «Горожане» никогда в истории не побеждали в чемпионате России, и в этом сезоне у клуба есть исторический шанс завоевать золотые медали.

В межсезонье «Краснодар» всего за €850 тыс. отпустил в «Зенит» одного из своих лидеров — хавбека Ильзата Ахметова, а взамен взял опорного полузащитника сборной Колумбии Кевина Кастаньо за целых €7,3 млн. На этом трансферная кампания лидера РПЛ закончилась, но главное, ему удалось сохранить всех лидеров, за исключением Ахметова.

«„Краснодар“ уже давно должен занимать самые высокие места: в этом клубе прекрасные условия, база и руководители, которые любят футбол. Там есть все, чтобы клуб заявил о себе громче, чем было до этого. В этом сезоне и в следующем году у „Краснодара“ есть хорошие шансы на это», — заявил в интервью Sport24 бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Зенит» купил новых бразильцев

Петербуржцы предсказуемо потратили на усиление в зимнюю паузу больше, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые. Сине-бело-голубые выложили за новых игроков почти €30 млн, среди них три бразильца: Нино, Артур и Педро, все до этого выступали на родине.

При этом россияне Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин отправились в аренду в «Сочи», а их соотечественник Даниил Круговой заключил контракт с ЦСКА и был переведен в «Зенит-2». Таким образом, у главного тренера петербуржцев Сергея Семака весной могут быть проблемы с соблюдением лимита на легионеров.

«Сейчас мы видим, что затраты клуба не соответствуют уровню РПЛ. Видимо, питерцы боятся. Надо отдать должное „Краснодару“, что он дал такой стимул „Зениту“, которому пришлось это делать», — рассказал в интервью порталу «Евро-Футбол.Ру» бывший футболист сборной России Максим Деменко.

В «Спартаке» появился «наркобарон»

Подкинуть проблем «Зениту» постарается и «Спартак», который встречается с сине-бело-голубыми в первом же туре после возобновления чемпионата — 2 марта. Да, красно-белые никогда не побеждали принципиального соперника на «Газпром Арене», но все когда-то случается впервые.

Особое внимание в этой игре будет приковано к нидерландскому вингеру «Спартака» Квинси Промесу, который в феврале был приговорен на родине к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По версии следствия, в 2020 году он организовал транспортировку крупной партии кокаина, вес которой превышал тонну.

Промес не признает себя виновным, не возвращается в Нидерланды и подал апелляцию на приговор. Тем временем голландская прокуратура объявила его в международный розыск. В процессе рассмотрения находится и другой приговор форварду. Летом 2023-го он получил 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на брата. «Спартак» не дает никаких оценок поступкам Промеса и призывает дождаться результатов апелляции.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Квинси Промес

Какой будет борьба за выживание

В условиях отстранения российских клубов от еврокубков наблюдать за борьбой в верхней части турнирной таблицы интересно только с точки зрения будущего чемпиона. Призовые места, как и позиции в топ-5, утратили былую важность. А вот интрига по части борьбы за выживание никуда не делась.

Сейчас в этой борьбе участвуют все команды, занимающие 10–16 места. Явным аутсайдером до зимней паузы выглядел замыкающий турнирную таблицу «Сочи», однако команда очень плодотворно поработала на трансферном рынке. К вышеупомянутым зенитовцам Сутормину и Чистякову добавились несколько малоизвестных иностранцев, но главным событием для сочинцев стало приглашение испанского тренера Роберта Морено, который возглавлял «Монако» и сборную Испании.

Активно проявила себя на трансферном рынке и «Балтика», занимающая 15-е место в чемпионате. У «Локомотива» в аренду был взят полузащитник Дмитрий Рыбчинский, у ЦСКА — талантливый хавбек Ярослав Арбузов. Кроме того, калининградцы усилили атаку, пригласив из «Рубина» форвардов Виталия Лисаковича и Джоэля Фамейе.

После такого усиления главных аутсайдеров их конкурентам в борьбе за выживание точно будет сложнее. Среди тех, кто еще будет биться за сохранение прописки в элитном дивизионе, — «Ростов», «Факел», «Урал», «Ахмат» и «Оренбург».

Фото: vk.com/pfc_cska Ярослав Арбузов

Какие изменения произошли в судействе

Нововведение будет опробовано уже в первых турах после возобновления чемпионата и изначально коснется лишь некоторых игр. К концу сезона практику планируется распространить на все матчи.

Суть эксперимента состоит в том, чтобы главный арбитр после просмотра видеоповтора на мониторе у поля тут же публично пояснял принятое решение. То же самое будет происходить, когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за ее пределами. Голос главного арбитра можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции. Подобная практика давно действует в КХЛ.

«РФС стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра VAR хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и IFAB с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведет тест данной технологии в чемпионате и Кубке страны», — заявил глава РФС Александр Дюков в интервью сайту организации.

В первой половине сезона судейских скандалов хватало. Вполне возможно, что нововведение поможет уменьшить их количество.

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