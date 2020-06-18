Лицензия РПЛ не гарантирует «Химкам» автоматического участия в турнире

https://static.news.ru/photo/9a21a072-b161-11ea-a146-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что от подмосковного клуба «Химки» ещё не было получено решения по поводу их участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) или Футбольной национальной лиги (РПЛ).

«Химки» получил лицензию для возможного участия в следующем сезоне РПЛ. Факт наличия лицензии не подразумевает автоматического участия. У них есть возможность заявиться в РПЛ или в ФНЛ. Мы ждём их решения, — сказал Алаев на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.

Ранее РФС принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что «Химки» имеют проблемы с финансированием и не смогут выступить в РПЛ, если не найдут спонсоров.

NEWS.ru писал, через какие трудности пришлось пройти подмосковному клубу после того, как они по спортивному принципу поднялись в РПЛ из ФНЛ.