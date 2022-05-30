Левандовски заявил о желании уйти из «Баварии»

Роберт Левандовски / Фото IMAGO/Darius Simka/Global Look Press

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски заявил о желании покинуть мюнхенскую команду, сообщает Mundo Deportivo. По словам форварда, его время в коллективе подошло к концу.

Нет шансов на то, чтобы остаться. Считаю «Баварию» серьезным клубом и надеюсь на то, что они не будут удерживать меня в команде насильно. Трансфер станет лучшим решением для всех, — заявил Левандовски.

Польский форвард выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе команды нападающий восемь раз стал чемпионом Германии, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2008 году Левандовски дебютировал в составе сборной Польши. Форвард провёл за национальную команду 129 матчей, в которых забил 75 мячей. В январе Международная федерация футбола (ФИФА) признала 33-летнего поляка игроком года.