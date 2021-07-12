Левандовски признался, что был разочарован итогами «Золотого мяча»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что был разочарован итогами голосования за награду «Золотой мяч». Польский футболист признался Wprost, что был неудовлетворён тем фактом, что был так близок к форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, но всё же уступил ему.

Я был разочарован, нечего скрывать. Не могу сказать, что был доволен, наоборот. У меня было чувство неудовлетворённости. Быть так близко, бороться с Лионелем Месси. Конечно, я уважаю то, как он играет и чего добился. Тот факт, что я мог конкурировать с ним, показывает мне, на какой уровень я смог подняться, — сказал Левандовски.

Нападающий «Баварии» признался, что по окончании церемония вручения «Золотого мяча» чувствовал грусть и был рад, что в середине недели не должен был выходить на поле.

Левандовски известен по выступлениям за польские «Дельту», вторую команду «Легии», «Знич» и «Лех», а также немецкие «Боруссию Дортмунд» и «Баварию». Состав мюнхенского клуба он пополнил в 2014 году. В его футболке он провёл 350 матчей, забил 321 мяч и оформил 67 результативных передач.

29 ноября Месси завоевал седьмой «Золотой мяч». В голосовании аргентинский футболист опередил Левандовски, полузащитников «Челси» Жоржиньо и Н’Голо Канте, форварда «Реала» Карима Бензема и других. Он поблагодарил бывших партнёров по каталонской «Барселоне» и обратился к родным и близким, выразив им благодарность за то, что заставляют его совершенствоваться каждый день.