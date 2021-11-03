Левандовски покорил бомбардирское достижение Месси и Роналду в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Лионеля Мессии и Криштиану Роналду, забив 80-й гол в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальной странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Польскому форварду удалось быстрее всех забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого футболисту «Баварии» понадобилось 100 матчей. Месси достиг отметки 80 голов за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Бенфику» со счётом 5:2. Левандовски оформил хет-трик. После четырёх туров «Бавария» располагается на первом месте в группе Е с 12 очками в запасе.

Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде уступил итальянскому «Ювентусу» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российские футболисты забили лидеру группы Н дважды, однако этого не хватило даже для ничьей — 2:4.