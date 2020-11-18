Лёв останется тренером сборной Германии, несмотря на разгром от Испании

https://static.news.ru/photo/3d1080e8-29bf-11eb-9dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dfb_team

Йоахим Лёв продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной Германии после разгрома от команды Испании (0:6) в матче Лиги наций.

Как уточняется, наставник встретился с главой Немецкого футбольного союза Фритцем Келлером и генеральным менеджером сборной Германии Оливером Бирхоффом. Главной темой встречи стала сложившаяся ситуация, пишет Bayern & Germany.

По итогам обсуждения было принято решение, что Лёв останется на своем посту. Наставник продолжит готовить команду к чемпионату Европы, который пройдёт в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к тренеру вратарей национальной команды Гинтарасу Стауче.

По словам футболиста, Стауче — позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Когда он его видит, то всегда улыбается.