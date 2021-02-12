«Лестер» забил три мяча за семь минут и вырвал победу в игре с «Ливерпулем»

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Футбольный клуб «Лестер» на своём поле обыграл «Ливерпуль» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Итоговый счёт встречи — 3:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Гости открыли счёт на 67-й минуте, отличился египтянин Мохамед Салах. «Лестер» сумел отыграться, выйти вперёд и закрепить преимущество за семь минут. В промежуток с 78-й по 85-ю минуту отличились Джеймс Мэддисон, Джейми Варди и Харви Барнс.

«Лестер» благодаря этой победе вышел на второе место в АПЛ, у команды 46 очков, у лидирующего «Манчестер Сити» 50 очков и на два сыгранных матча меньше. «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице четвёртое место с 40 очками.

20 февраля «Ливерпуль» встретится со своим принципиальным соперником «Эвертоном», представляющим тот же город. «Лестер» днём позже в Бирмингеме сыграет с местной «Астон Виллой».

Как передавал NEWS.ru, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким клубом «Лейпциг» и «Ливерпулем» пройдёт не в Лейпциге, а в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Перенос встречи связан с закрытием авиасообщения между Германией и теми странами, где выявлен британский штамм коронавирусной инфекции. Этот запрет действует до 17 февраля, а матч должен состояться днём ранее. Английский клуб обращался к властям Германии за разрешением на въезд в виде исключения, но немцы проигнорировали эту просьбу.