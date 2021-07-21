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Леонид Слуцкий спел на татарском и английском

21:12, 21 июля 2021
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: FC Rubin / ФК «Рубин»/vk.com
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исполнил песню «Рубин СуперГуд» на татарском, русском и английском языках. Клип на своём YouTube-канале опубликовал казанский клуб.

В песне тренер на трёх языках хвалит клуб, Казань и Татарстан.

Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили ... выпустить новую песню и снять клип, — говорится в описании к видео.

Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года. В прошлом сезоне он занял с командой четвёртое место в РПЛ.

В мае этого года жёстко потроллил Дзюбу, вспомнив интим-видео с участием нападающего.

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