Леон Мусаев переходит из «Зенита» в «Рубин»

https://static.news.ru/photo/c9a2d818-623f-11eb-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/leon_musaev_rubin38

Футбольный клуб «Зенит» проинформировал о переходе полузащитника Леона Мусаева в «Рубин». Сумма сделки неизвестна, однако, по информации ряда СМИ, речь может идти о €500 тысячах.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леона Мусаева и желает удачи в составе новой команды! — говорится в заявлении футбольного клуба.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, соглашение рассчитано на пять лет. Петербургский «Зенит» будет иметь право первоначального выкупа. Игрок будет выступать за «Рубин» под номером «38».

Мусаев отыграл за «Зенит» 21 матч. Футболист является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Контракт игрока был рассчитан до лета 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин назвал себя «плохим парнем» и пообещал перенести это на поле.

По его словам, его общее физическое самочувствие хорошее. Кокорин в начале января приступил к тренировкам, прошёл все медицинские тесты.