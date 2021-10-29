Ленинградское время: почему «Зенит» можно объявлять чемпионом уже сейчас

Интрига по части определения чемпиона РПЛ практически мертва. После 13 встреч «Зенит» уверенно занимает первое место и не оставляет сомнений в том, что превосходит остальных соперников на две головы. Рассказываем, почему турнир можно заканчивать уже сейчас.

Результаты

Команда в нынешнем сезоне играет очень стабильно. До конца сентября у «сине-бело-голубых» вообще не было поражений, но затем наступила чёрная полоска — серию из всего двух неудач подряд никак не назовёшь полноценной полосой. Причём проигрыши случились в самых неожиданных встречах — домашней игре против «фарм-клуба» «Сочи» и выездном поединке с аутсайдером лиги «Арсеналом».

Но надежды соперников на кризис в команде были развеяны максимально убедительно. В двух домашних матчах «Зенит» уничтожил претендентов на самые высокие места. Сначала со счётом 7:1 был буквально изнасилован «Спартак», а затем досталось и «Динамо». Петербуржцы снова пропустили и забили «всего» четыре мяча, но получилось тоже весьма убедительно.

Впечатляет и то, как «Зенит» сыграл в этом сезоне с топ-клубами и теми, кто стремится к этому званию. К победам над «Динамо» и «Спартаком» «сине-бело-голубые» добавили такие же результаты во встречах с ЦСКА, «Краснодаром» и «Рубином». Непокорённым остался только «Локомотив», который дома спасся от поражения благодаря голу на 90-й минуте с пенальти.

Состав

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По этому параметру «Зенит» выше всех остальных соперников на три головы. Команда сильнее любого клуба РПЛ и по качеству, и по количеству сильных футболистов в любой линии. Пожалуй, это не касается лишь вратарской позиции. Михаил Кержаков травмирован, а купленный Станислав Крицюк временами играет не очень уверенно.

Самый красноречивый показатель — общая трансферная стоимость футболистов. У «Зенита» она, по версии портала Transfermarkt, составляет €173,7 миллиона. Ближайший преследователь — «Спартак» — уступает почти 50 миллионов.

Впечатляет и длина скамейки петербуржцев. Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком может спокойно применять серьёзную ротацию состава без особой потери в качестве. Есть и возможность делать замены на реальное усиление игры по ходу матчей.

Яркий пример — выход Артёма Дзюбы на замену в последнем матче с «Динамо». Петербуржцы вели со скользким счётом 2:1, а капитан команды уже через четыре минуты после своего появления забил мяч и решил исход встречи. Благодаря этому голу он также установил исторический бомбардирский рекорд в чемпионате России, принадлежавший Олегу Веретенникову.

Настоящей находкой стал купленный летом бразилец Клаудиньо, на своём уровне заиграл и его соотечественник Малком. В центре поля всё выжигают Вендел с Барриосом, впереди хороши Дзюба и Сердар Азмун. У команды нет откровенно слабых мест, так что усомниться в исходе чемпионата трудно при всём желании.

Соперники

fc-zenit.ru

Конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство не впечатляют. Идущее на втором месте «Динамо» обладает хорошим подбором футболистов, сильным тренером в лице немца Сандро Шварца, но, во многом из-за молодости состава, играет нестабильно. Классные матчи чередуются с невзрачными, мощные перепады могут произойти и в рамках одной игры. Как во встрече со «Спартаком», где «Динамо» имело преимущество и вело со счётом 2:0, но пропустило два мяча в концовке.

О «красно-белых» говорить вообще нечего. Команду, обладающую хорошим подбором футболистов, жёстко лихорадит, несостоятельным клуб выглядит и в поединках с прямыми конкурентами. Москвичи проиграли всем более-менее серьёзным клубам, кроме «Динамо». Встретиться в первом круге ещё предстоит с «Локомотивом» и «Краснодаром».

Этим клубам для борьбы за чемпионство не хватает глубины состава. В идеальном мире, где все здоровы, справляться ещё можно, но пара травм — и запас уже не впечатляет. «Железнодорожники» ещё и пережили смену тренера по ходу сезона, да и в руководстве часто происходят какие-то скандальные и необъяснимые процессы.

Мощно прибавил по ходу сезона ЦСКА, но играет команда без большого запаса. Не впечатляет и состав москвичей, а возглавляет команду Василий Березуцкий, который с точки зрения тренерского опыта специалист совсем сырой.

Тренер

Такого не скажешь о наставнике «Зенита» Сергее Семаке. До прихода в «Зенит» он набрался опыта в Уфе, где сколотил крепкий коллектив, да и в Санкт-Петербурге специалист работает с 2018 года. Пока он демонстрирует стопроцентный результат — три чемпионства из трёх возможных.

Многие могут сказать, что с таким составом к титулу «Зенит» привёл бы любой, но в футболе это так не работает. Для того чтобы направлять звёздный коллектив с обилием амбициозных и, как следствие, эгоистичных игроков, нужны серьёзные навыки психолога и дипломата.

У Семака с этим всё в порядке. Он находит подход к любому футболисту и не с кем не конфликтует. При этом тренер умеет управлять игрой заменами и работает над тактикой. На европейской арене серьёзных плодов это не приносит, но в чемпионате России «Зенит» чувствует себя королём.