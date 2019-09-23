https://static.news.ru/photo/c81e99ea-ddd5-11e9-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Челси» на домашней арене «Стэмфорд Бридж» проиграл «Ливерпулю» в матче шестого тура Английской премьер-лиги со счётом 1:2.

«Синие» не выигрывали уже четыре игры на родном стадионе в новом сезоне. Ранее «Челси» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в чемпионате Англии и проиграл «Валенсии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Таким образом, 41-летний Фрэнк Лэмпард стал первым наставником за 31 год, который с «Челси» не выиграл дебютные домашние четыре матча. Ранее похожий результат показал Бобби Кэмпбелл, который в 1988 году начал работу тренером с трёх ничьих и одного поражения.

28 сентября на домашней арене в седьмом туре «Челси» примет «Брайтон».

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