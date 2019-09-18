https://static.news.ru/photo/1f14e766-d996-11e9-a376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

В первый игровой день стартового тура группового раунда Лиги чемпионов был зафиксирован ряд любопытных результатов.

В группе G, где выступает петербургский «Зенит», сыгравший вничью (1:1) с французским «Лионом», выездной победы добился немецкий «РБ Лейпциг», обыгравший португальскую «Бенфику» — 2:1 (0:0).

У гостей победный дубль оформил Тимо Вернер, отличившийся на 69 и 78-й минутах. Хозяева ответили голом Хариса Сеферовича на 84-й минуте.

«РБ Лейпциг» с тремя очками стал лидером группы F. Во втором туре 2 октября немцы дома сыграют с «Лионом», а «Зенит» на своём поле примет «Бенфику».

В группе Е действующий победитель Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» потерпел поражение в Италии от «Наполи» — 0:2 (0:0).

Голы у неаполитанцев забили Дрис Мертенс (82-я минута, с пенальти) и Фернандо Льоренте (90+2-я минута).

В другом поединке этого квартета австрийский «РБ Зальцбург» дома разгромил бельгийский «Генк» — 6:2 (5:1).

Хет-трик оформил Эрлинг Ноланд, забив мячи на 2, 34 и 45-й минутах. Остальные три гола на счету Хи Чан Хвана (36-я), Доминика Собослаи (45+2-я) и Андреаса Ульмера (66-я).

В составе гостей авторами голов стали Джон Лукуми (40-я минута) и Мбвана Саматта (52-я).

В группе H один из матчей также завершился с крупным счётом: голландский «Аякс» на своём поле разгромил французский «Лилль» — 3:0 (1:0).

На 18-й минуте счёт открыл бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес. После перерыва Эдсон Альварес (50-я минута) и Николас Тальяфико (62-я) закрепили победу полуфиналиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов.

В другой встрече этого квартета английский «Челси» в Лондоне уступил испанской «Валенсии» — 0:1 (0:0).

Победный мяч забил Родриго на 74-й минуте. Хозяева могли отыграться, но Росс Баркли на 87-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.

За «Валенсию» почти весь матч отыграл Денис Черышев — его заменили на третьей добавленной к основному времени матча минуте.

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