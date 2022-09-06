«Легкое решение»: выступающего в России норвежца отказались звать в сборную Перешедшего в «Динамо» Матиаса Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии по футболу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матиас Норманн

Полузащитник Матиас Норманн, решивший перейти из «Ростова» в московское «Динамо», больше не будет вызываться в сборную Норвегии. Об этом в интервью NRK сказал главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен.

Для меня это решение не было сложным. Я позвонил Матиасу, как только узнал, что он остается в России, и сообщил, что отстранение станет крайне вероятным, если он подпишет контракт с российским клубом. Он подписал контракт. После этого мы решили, что нельзя вызывать его в команду, пока он играет в России, а ситуация остается такой, как сейчас, — сказал Сольбаккен.

В прошлом сезоне Норманн на правах аренды играл за английский «Норвич». В Английской премьер-лиге 26-летний норвежец вышел на поле 23 раза и забил один мяч. За «Ростов» Норманн выступает с 2019 года, а на этой неделе стало известно о том, что он принял решение подписать контракт с «Динамо».

Согласно решению ФИФА, все иностранцы, выступающие в РПЛ, могут приостанавливать контракты с клубами и уезжать в другие чемпионаты в статусе свободных агентов.

В начале марта УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России. Позже он усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки в ближайшем будущем.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.