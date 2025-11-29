Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены

Защитник московского «Спартака» Александер Джику может покинуть команду в ближайшее трансферное окно из-за желания супруги переехать из России, сообщает Takvim. Согласно информации источника, 31-летний ганский футболист через своего агента уже направил запрос в турецкий «Бешикташ», и клуб выразил готовность рассмотреть вариант с приобретением защитника уже в январе.

Джику стал игроком «Спартака» в сентябре 2024 года и с тех пор провел за команду 11 матчей. До этого он выступал во Франции за «Бастию», «Кан» и «Страсбур», а также имел опыт игры в Турции за «Фенербахче». На международной арене Джику является игроком сборной Ганы, в составе которой участвовал в ЧМ-2022.

Ранее агент российского футболиста Алексея Батракова Вадим Шпинев рассказал, что спортсмен отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По его словам, 20-летний хавбек не намерен завершать выступления ради заработков, несмотря на предложения, сопоставимые с условиями для звезд уровня Криштиану Роналду.