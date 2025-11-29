День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:18

Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены

Takvim: футболист «Спартака» Джику хочет покинуть клуб из-за жены

Александер Джику Александер Джику Фото: Feoktistov Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Защитник московского «Спартака» Александер Джику может покинуть команду в ближайшее трансферное окно из-за желания супруги переехать из России, сообщает Takvim. Согласно информации источника, 31-летний ганский футболист через своего агента уже направил запрос в турецкий «Бешикташ», и клуб выразил готовность рассмотреть вариант с приобретением защитника уже в январе.

Джику стал игроком «Спартака» в сентябре 2024 года и с тех пор провел за команду 11 матчей. До этого он выступал во Франции за «Бастию», «Кан» и «Страсбур», а также имел опыт игры в Турции за «Фенербахче». На международной арене Джику является игроком сборной Ганы, в составе которой участвовал в ЧМ-2022.

Ранее агент российского футболиста Алексея Батракова Вадим Шпинев рассказал, что спортсмен отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По его словам, 20-летний хавбек не намерен завершать выступления ради заработков, несмотря на предложения, сопоставимые с условиями для звезд уровня Криштиану Роналду.

футболисты
Спартак
Россия
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по просьбе отца
Обнародованы кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье россиянина
Переговоры Уиткоффа с Дмитриевым держали в тайне даже от чиновников из США
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.