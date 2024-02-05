Легенда «Спартака» раскрыл, можно ли прожить на 50 тысяч рублей в Москве Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: невозможно прожить на 50 тысяч рублей в Москве

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Денис Бояринцев

Четырехкратный призер чемпионата России по футболу Денис Бояринцев, выступавший в составе московского «Спартака», заявил, что в столице невозможно прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Спортсмен отметил, что молодым футболистам часто помогают родственники, но для Москвы такая зарплата слишком мала, пояснил он в разговоре с Sport24.

Как отметил Бояринцев, он работал тренером в командах из Второй лиги, где зарплаты составляют около 30-50 тысяч рублей в месяц. Если руководство команды предоставляет базу и питание, то этих денег может хватить, но не для Москвы.

Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч — нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них, — пояснил он.

Спортсмен отметил, что мотивацией в таких случаях может послужить фраза о том, что тренировки нужны для будущего, где можно будет заработать больше, чем сейчас. Он также добавил, что некоторые футболисты подрабатывают после тренировок, некоторые из них устраиваются в такси.

Ранее стало известно, что финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском штате Нью-Джерси. Арена вмещает 82,5 тысячи зрителей, а сам финальный поединок состоится 19 июля.