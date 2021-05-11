Легенда «Ливерпуля» рассказала о тайных разговорах с невероятным Фергюсоном

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Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард, ныне возглавляющий «Глазго Рейнджерс», рассказал о секретных разговорах с экс главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Слова Джеррарда приводит Goal.com.

Расскажу секрет: он несколько раз звонил мне, мы обсудили ряд вопросов о работе в «Рейнджерс». В этих беседах он был просто невероятен. Я захотел встретиться и выпить с ним кофе, он согласился. Это просто фантастика, ведь он не обязан тратить своё время на меня, учитывая соперничество клубов, которые мы представляли. Это показывает, каким человеком Фергюсон является, — сказал он.

Джеррард в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок Лиги. Футболист завершил карьеру в 2016 году. Фергюсон возглавлял Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 13 титулов чемпиона Англии, две Лиги чемпионов и пять Кубков Англии.

В январе Фергюсон раскритиковал работу системы VAR. Он назвал эту систему катастрофой.