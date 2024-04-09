Лавров — за Черчесова, Матыцин — за серба: кто будет тренером «Спартака»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Сергей Лавров, Станистав Черчесов

Разговоры о скором увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» ходят с конца прошлого года, однако сейчас отставка испанца кажется решенным делом. Доподлинно неизвестно лишь, когда конкретно она произойдет. По поводу возможного преемника в высшем руководстве «Спартака» идут споры, на пост претендуют несколько кандидатов. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Спартак» выбыл из борьбы за чемпионство

Главная причина возможной отставки испанца — отсутствие результата. После 23 туров команда находится на шестом месте в чемпионате России, отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков, от идущего вторым «Краснодара» — восемь. Перед «Спартаком» же априори накануне каждого сезона стоит одна задача — золотые медали.

Кроме того, беспокойство у болельщиков и специалистов, а значит и у руководителей команды, вызывает игра. После зимнего перерыва москвичи не могли забить на протяжении трех матчей подряд, а в четвертом сделали это только благодаря грубым ошибкам вратаря «Динамо» Игоря Лещука. До 74-й минуты дерби у «Спартака» ничего не получалось в атаке, но затем голкипер дважды отбил мяч перед собой, подарил голы Александру Соболеву, и красно-белые вырвали победу. Скорее всего, эти голы спасли Абаскаля от немедленного увольнения после матча.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Александр Соболев

У Абаскаля сложные отношения с командой

Второй причиной является не лучшая психологическая обстановка внутри команды. После поражения от «Зенита» в Кубке России Абаскаль публично возложил вину на футболистов команды, которые, по его мнению, продемонстрировали недостаточный уровень самоотдачи.

По мнению многих экспертов, это высказывание свидетельствует о глубоких проблемах внутри команды, которые можно решить только отставкой испанца. Среди придерживающихся такой точки зрения легендарный футболист Егор Титов.

«Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать», — заявил он РИА Новости.

Сам Абаскаль философски относится к информации о возможном увольнении. После матча с «Динамо» у испанца спросили, влияют ли на него слухи об отставке. «Не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать», — заявил тренер «Чемпионату».

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Гильермо Абаскаль

Кого хочет пригласить председатель совета директоров «Спартака»

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин возглавил совет директоров «Спартака» осенью 2022 года. Это произошло после того, как от дел в команде отошел ее многолетний владелец Леонид Федун. Абаскаля в команду приглашали летом 2022-го, теперь же новый босс красно-белых очень хочет поменять испанца.

По информации журналиста Ивана Карпова, которую тот опубликовал в своем Telegram-канале, Матыцин лоббирует кандидатуру бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. «Горожане» совсем недавно уволили серба из-за конфликта с владельцем Сергеем Галицким, на тот момент клуб был полноценным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, и сейчас им остается.

Ивич поставил «Краснодару» симпатичный атакующий футбол, который явно по душе и болельщикам «Спартака». Сейчас серб без работы и вряд ли откажется от интересного, в том числе с финансовой точки зрения, предложения красно-белых.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Владимир Ивич

За чью кандидатуру выступает Сергей Лавров

Министр иностранных дел России не занимает в «Спартаке» никакой должности, однако является давним поклонником красно-белых и дружит с людьми, которые входят в состав совета директоров клуба. По информации Ивана Карпова, именно глава МИД выступил за возвращение в клуб Станислава Черчесова.

Однако кандидатура Черчесова смущает многих руководителей «Спартака» из-за его излишней самостоятельности. Специалист привык полностью контролировать все процессы в команде и может стать проблемой для топ-менеджеров.

Со спортивной же точки зрения Черчесов является предсказуемой кандидатурой. В прошлом он достаточно успешно работал со «Спартаком» (второе место в 2007 году), затем добился со сборной России исторического успеха на домашнем чемпионате мира, а также завоевал несколько трофеев с польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем». С лета прошлого года специалист находится без работы, а совсем недавно поста главного тренера в «Ахмате» лишился его многолетний ассистент по сборной России Мирослав Ромащенко.

Кто составляет конкуренцию Черчесову и Ивичу

Свой фаворит есть и у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, который получил назначение в команду в конце прошлого года. Португалец лоббирует кандидатуру малоизвестного голландца Паскаля Янсена. По информации Карпова, тот уже прилетел в Москву и в ближайшее время пройдет собеседование в ЛУКОЙЛе.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Паскаль Янсен

Нидерландский специалист имеет опыт самостоятельной работы только с одним клубом — голландским АЗ. Он руководил командой с 2020 по 2024 год, не завоевал с ней титулов, но дошел до полуфинала Кубка конференций — третьего по значимости европейского турнира. Как и Абаскаль, Янсен толком не играл в футбол на профессиональном уровне и завершил карьеру в возрасте 20 лет.

Из трех кандидатов Янсен выглядит аутсайдером, так как он максимально близок по многим характеристикам к Абаскалю. Назначение голландца вызовет бурю негодования среди болельщиков и заслуженных ветеранов красно-белых, некоторые из которых уже высказались о кандидате.

«Про Янсена ничего конкретного сказать не могу. Слышал, что есть такой тренер, но не более. Если говорить, подходит он „Спартаку“ или нет, то надо изучать, как он строит игру, общается с командой. Тут есть много нюансов. На первый взгляд, это опять спорная кандидатура, учитывая, что перед „Спартаком“ ставятся задачи выигрывать во всех турнирах, в которых участвует команда», — заявил «Чемпионату» бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Гильермо Абаскаль

Что заявляют в «Спартаке» о скорой отставке Абаскаля

На фоне появившейся информации о скорой смене тренера с официальным заявлением выступил «Спартак». «Информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — заявили в клубе Sports.ru.

Подобные заявления в таких ситуациях — обычная практика, увольнение тренеров официально никто не анонсирует. Вполне возможно, что руководство красно-белых взяло паузу до ближайшего неудачного матча.

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