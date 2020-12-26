Лавров предложил реформировать российский чемпионат по футболу

https://static.news.ru/photo/2ac7f166-482b-11eb-8344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реформа российского чемпионата по футболу назрела и для улучшения качества игры можно было бы увеличить частоту матчей. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что именно количество игр отличает российский футбол от европейского.

Наши играют раз в неделю за редчайшими исключениями в виде тех, кто пробился в Еврокубки, но это бывает пару месяцев в году. Весь остальной сезон — игра раз в неделю. Смотришь параллельно на английскую Премьер-лигу, на Испанию, Италию, Германию, где две игры в неделю — это норма. Конечно, там совершенно другая спортивная, физическая форма у игроков и, соответственно, другие скорости, — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Лавров.

Министр также считает не подходящей для России систему «осень-весна». По его словам, игра идёт «на грязных, мокрых полях», а в лучшее время года — летом наступает трёхмесячная пауза. Также он высказался о лимите нелегионеров в российском футболе, отметив, что «какая-то степень защиты российского футбола должна существовать».

Как писал NEWS.ru, западные страны занимаются «выпячиванием» роли России в контексте применения спортсменами допинга, заявил Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что «довольно тяжёлый имидж за рубежом» у РФ из-за того, что «конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды» с допингом раздувают, чтобы оставить в тени «порой не менее очевидные нарушения, которые допускают и в Германии, и в США».

При этом он отметил, что имидж российского спорта от этого не потускнел. Россия, по его словам, — по-прежнему великая спортивная держава, которую ценят и уважают.