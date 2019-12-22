https://static.news.ru/photo/3b722c6a-24ec-11ea-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: S.S. Lazio/facebook.com

Футбольная команда «Лацио» победила «Ювентус» на матче в Эр-Рияде. Римская команда выиграла Суперкубок Италии.

Игра завершилась со счётом 3:1. Первый гол победителей забил Луис Альберто, второй — Сенад Лулич, третий — Данило Катальди в компенсированное время. Среди представителей проигравшей стороны попасть в ворота удалось только Пауло Дибала.

«Лацио» получает этот приз в пятый раз за всю историю.

Ранее руководство итальянского футбольного клуба «Фиорентина» отправило в отставку главного тренера команды Винченцо Монтеллу на следующий день после поражения от «Ромы» со счётом 1:4, писал NEWS.ru.