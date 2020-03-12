https://static.news.ru/photo/e4e99a52-6507-11ea-8ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Полная остановка чемпионата Испании по футболу обойдётся клубам почти в €700 миллионов.

Если ситуация с распространением инфекции коронавируса не изменится, то Ла Лига потеряет €678,4 миллиона, которые складываются из телевизионных прав (€549 млн), подписок (€88 млн) и кассовых сборов (€41,4 млн), сообщает MUNDODEPORTIVO.COM.

В случае, если премьер-лига решит продолжить сезон при закрытых трибунах, клубы потеряют €38,8 млн за продажу билетов и €78,1 – за абонементы. Второй дивизион не досчитает €2,6 и €9,9 млн., соответственно.

На данный момент чемпионат Испании официально приостановлен, а мадридский «Реал» помещён на карантин из-за выявления положительного результата пробы одного из баскетболистов «сливочных». Оба коллектива проводят тренировки в общем центре.

Ранее на карантин был помещён португальский форвард Криштиану Роналду, так как у его партнёра по клубу «Ювентус» Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.