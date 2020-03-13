https://static.news.ru/photo/8e1a4356-6517-11ea-82aa-fa163e074e61_660.jpg Соломон Кверквелия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение по удалениям защитников «Локомотива» Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова по итогам матча 21-го тура чемпионата России.

Отменить ошибочно применённые удаления Карпова и Кверквелии, — сообщается в заявлении КДК.

17-летний Карпов в гостевом матче против «Ростова» (2:3) получил красную карточку на 51-й минуте за фол в своей штрафной зоне на полузащитнике хозяев Ивелине Попове. «Железнодорожник» — за нарушение на 84-й минуте в матче против «Ахмата» (1:0).

Другому столичному клубу «Спартак» футболисты Андре Шюррле и Наиль Умяров не смогут помочь в матче с «Оренбургом», ранее писал NEWS.ru.