Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение по удалениям защитников «Локомотива» Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова по итогам матча 21-го тура чемпионата России.
Отменить ошибочно применённые удаления Карпова и Кверквелии, — сообщается в заявлении КДК.
17-летний Карпов в гостевом матче против «Ростова» (2:3) получил красную карточку на 51-й минуте за фол в своей штрафной зоне на полузащитнике хозяев Ивелине Попове. «Железнодорожник» — за нарушение на 84-й минуте в матче против «Ахмата» (1:0).
Другому столичному клубу «Спартак» футболисты Андре Шюррле и Наиль Умяров не смогут помочь в матче с «Оренбургом», ранее писал NEWS.ru.
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