В 2010 году Карина Квашнева представляла сборную Испании по футболу на премии Laureus World Sports Awards, а через восемь лет на ЧМ-2018 переживала за другую команду. Она ещё не успела лично познакомиться с Денисом Черышевым, но уже застала гол Фёдора Смолова в ворота «Реала». О связи с Россией, мечтах об Олимпиаде, литовском языке и коронавирусе в Испании — во второй части интервью NEWS.ru.
— У вас было много интервью со звёздами мирового футбола. Да и не только футбола. Какое из них является самым памятным для вас?
— Было много всего. С ходу тяжело что-то вспомнить... Хотя нет! Я никогда не забуду моего прямого включения с испанской сборной по футболу, которая выиграла чемпионат мира в ЮАР в 2010 году. Laureus World Sports Awards присудила ей в том году звание «Команда года», но она не смогла поехать в Абу-Даби на вручение. Тогда меня попросили представить команду по телемосту во время церемонии. В зале присутствовали мировые звёзды, на сцене стояли Фабио Каннаваро и Марсель Десайи, они-то как раз и передали мне слово. Я появилась на большом экране и сказала вступительное слово, представила сборную. Я говорила всего несколько минут, а впечатлений — на всю жизнь! На то время мне это казалось чем-то запредельным.
— Наверняка за столь продолжительный период карьеры случались у вас и курьёзные, и не очень приятные ситуации. Расскажите о них.
— Конечно. В теннисе, помню, однажды накосячила. Я наблюдала за матчем на одном корте, и мне неожиданно прилетела задача — нужно было взять интервью у игроков с другого корта. Прибегаю, там уже подходит к концу поединок, смотрю на табло, счёт — 7:6; 6:7; 7:6; 6:7, то есть одинаковый. Я не успеваю вникнуть до конца, а мне уже надо взять интервью. Что было делать, пришлось останавливать спортсмена. Проиграл, говорю, что не получилось? А мне в ответ: «Вообще-то я выиграл!» А у нас идёт прямой эфир! Это было мощно.
Иногда причиной курьёзных ситуаций становились технические неполадки. Помню, на belN Sports мне сообщают, что через две минуты у меня будет включение на испанском языке. Я включаюсь, а там продолжают говорить на английском. Мне продюсер кричит: «Говори!». А что говорить? В английской студии обсуждали что-то другое, меня ни о чём не спрашивали. Вот я и решила промолчать. Я прекрасно понимала, что меня вывели на экран в испанской версии, они мне наверняка какой-то вопрос задали из студии. Какой — загадка, я слышала только американцев. В тот момент я сочла, что лучше промолчать, прикинувшись, что у нас какие-то технические неполадки, чем нести не пойми что.
В начале карьеры в Испании было очень тяжело. Как только я приехала в Мадрид, мне сразу пришлось работать на испанском. Я вообще до этого ни разу не работала на этом языке, мой испанский был далёк от совершенства. Каждое прямое включение для меня оборачивалось стрессом. И слёзы были, само собой. Я ночами не спала, думала, почему я не сказала так, почему не сделала то. Тогда только появлялись социальные сети, и ты хочешь не хочешь, но читаешь, что о тебе пишут. А писали всякое — гадостей было полно. Это я сейчас уже научилась фильтровать информацию, понимать, кто такие тролли и хейтеры, но тогда всё воспринимала близко к сердцу. Да, я пыталась себя успокоить, говорила, что как себя зарекомендую, так всё дальше и пойдёт. Стремление стать лучше заставляло прикладывать ещё больше усилий. Скажу честно, поначалу меня очень сильно выручал муж. Я ему скидывала свои тексты, он мне отправлял исправленные варианты, которые я затем заучивала. Но всё, как говорится, было не зря. Через несколько лет ситуация повернулась ровно в противоположную сторону. На заре карьеры меня все кому не лень поливали грязью из-за плохого языка. Сейчас же, когда речь идёт о том, кому отдать проект, выбор падает на меня, потому что у меня хороший испанский язык.
— Какие крупные международные соревнования вы освещали?
— Олимпиада до сих пор является моей неисполненной мечтой.
— А как так получилось? Вы же довольно долгое время работали на Eurosport.
— Помню, я шла на Eurosport с мыслью, что когда-нибудь возьму интервью у Марата Сафина и съезжу на Олимпийские игры. Было много разных интервью, больших турниров, но вот эти две задачи я не выполнила. Правда, в отношении Олимпиады я всё ещё не теряю надежду.
— Русские корни и, как следствие, знание русского языка как-то помогало в профессии?
— Мне все языки помогли в профессии. Даже литовский! Например, на Eurosport я начала освещать баскетбол только потому, что была из Литвы, где баскетбол — это вторая религия. У Eurosport были права на показ кубка УЛЕБ, и мы делали очень много репортажей про «Жальгирис», «Летувос Ритас» и т. д. Меня посылали в Литву, чтобы брать у спортсменов интервью.
Русский тем более оказался полезен. Я делала интервью с российскими, украинскими, белорусскими спортсменами. Когда вратарь Андрей Лунин подписал с «Реалом» контракт, я сидела в аппаратной и следила за сигналом перевода, чтобы при необходимости быстро подключиться.
— Раз мы заговорили о корнях, то давайте на этом остановимся немного подольше.
— Мама родилась в Литве, но она наполовину армянка и наполовину полька, а папа — русский, родился на Камчатке. В 1958 году он со своими родителями переехал в Литву. Папа там так и остался, а дедушка с бабушкой в 90-х годах вернулись в Россию. Бабушка до сих пор живёт в Санкт-Петербурге.
— А вы жили когда-нибудь в России? Часто здесь бываете?
— С тех пор как бабушка и дедушка перебрались в Санкт-Петербург, я приезжаю в гости каждое лето. То есть опыт жизни в России есть, хоть и не на постоянной основе. Последний раз выпал на осень прошедшего года, когда мой дедушка был в тяжёлом состоянии. Этот человек сыграл большую роль в моей жизни, поэтому я очень рада, что успела приехать и попрощаться с ним.
— Литва, как вы сами уже отметили, исторически славится своими баскетбольными традициями. Почему в стране буксует футбол? Когда он выйдет на принципиально новый уровень?
— Литва исторически считается одной из баскетбольных держав. Так как в стране есть понимание, что этот вид спорта может приносить большие достижения, естественно, всё финансирование направляется на баскетбол. Также нужно понимать, что Литва — это маленькая страна, всех обеспечить трудно, поэтому нужно выбирать. Думаю, основная позиция государства заключается в том, что лучше иметь один вид спорта на высоте, чем преуспевать во многих на среднем уровне. Да и футбольных традиций никогда не было в Литве. Конечно, можно постараться это всё развить за счёт привлечения специалистов из других стран и т. д. Есть надежда, что мы сможем когда-нибудь вывести футбол на другой уровень, но превзойти баскетбол по популярности — сильно сомневаюсь. Хотя интерес среди местных жителей к футболу есть. Да, большее внимание приковано к топовым лигам, нежели к своему чемпионату, но всё же.
— За российским футболом следите?
— Да, в курсе многих новостей. В большей степени слежу за «Зенитом». А ещё недавно к нам приехал Фёдор Смолов (из «Локомотива» перешёл на правах аренды в «Сельту». —
— Футболист уровня Фёдора Смолова может задержаться в Испании?
— Если уж ты доехал до Испании, то можно постараться остаться здесь и впоследствии даже добиться неплохих результатов. Но для этого должны быть мозги на месте, правильные приоритеты. В истории футбола есть множество примеров, когда талантливые футболисты, неправильно расставляя приоритеты, теряли свой уровень. Если Фёдор Смолов будет настроен тяжело работать, проявлять себя, то всё у него получится. Усилия и труд никогда не проходят даром.
— Другой футболист из России давно уже успел себя зарекомендовать в Ла Лиге. Вы лично знакомы с Денисом Черышевым?
— Мы ещё лично не знакомы, но каким-то образом он подписан на меня в Twitter. Я всё ещё работала на belN Sports, когда он ушёл из «Реала». Мы, конечно, пересекались на пресс-конференциях, в микст-зонах, но не более того. О Черышеве в Испании все знают, его уважают. Он уже успел отличиться в Ла Лиге, да и в «Реале» себя проявлял неплохо. Но в «королевском клубе» невероятная конкуренция, поэтому если ты амбициозный футболист, то в какой-то момент встаёшь перед выбором: престиж или развитие. К тому же если всё хорошо сложится, то можно будет и вернуться.
— Так, а теперь важный вопрос. В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 за кого вы болели — за Испанию или Россию?
— Дома, чтобы создать хорошую атмосферу, мы всё время разделяемся на два блока (смеётся). А если серьёзно, то в этом матче мне всё-таки хотелось, чтобы выиграла Россия. Футболисты играли у себя дома, для них это было бы огромным достижением. К тому же я люблю сенсации. А вообще, мне очень повезло, я могу одновременно болеть за Испанию, Россию и Литву и получать от этого удовольствие.
— Испания вышла на лидирующие позиции в Европе по числу заразившихся коронавирусом. Как обстоят сейчас дела в стране?
— Поначалу никто не верил в серьёзность ситуации. Все как один говорили: «Ой, у нас всего лишь три случая». Хотя уже тогда, скорее всего, было уже более тысячи случаев, просто люди находились в периоде инкубации и не проявили симптомов, при этом являясь разносчиками заразы. Что всё в итоге дойдёт до таких масштабов, никто не мог предположить. Я уже месяц сижу дома. Здесь абсолютно всё закрыто, за исключением больниц, аптек, продовольственных магазинов, бензоколонок и общественно необходимых компаний (например, СМИ). Без важной причины из дома выходить нельзя, на транспорте передвигаться можно только со специальной бумагой, выданной на работе. Даже обычный поход в магазин становится всегда настоящим стрессом. Перед тем как войти в магазин, ты должен пройти через процесс дезинфекции: тебя проверяют, заставляют мыть руки, что-то дают надеть. Сейчас, правда, ситуация потихоньку стала стабилизироваться — число случаев заражения каждый день не увеличивается в сравнении с предыдущим.
Знаю, что в Мадриде обстановка уже спокойнее. Например, в ранее забитых реанимациях освободились места. У нас карантин сначала должен был длиться до 25 марта, потом продлили до 26 апреля, что будет дальше, пока непонятно. Но люди стараются не падать духом. Испанцы — очень солидарный и компанейский народ. Тут сразу же было придумано много объединяющих активностей. Например, в восемь часов вечера мы все открываем окна и хлопаем медперсоналу, все балконы украшены радугами, которые сделали дети. Это придумали для того, чтобы дети радовались, видя из окон яркие картинки. Все действительно очень сильно стараются поддерживать друг друга.
— Насколько ответственно люди соблюдают ограничительные меры, предписанные государством?
— Везде и всегда найдутся нарушители. Помнится, в первую неделю самоизоляции многие спокойно выходили гулять, организовывали пикники — народ довольно медленно входил в карантин. Когда друг за другом стали умирать люди, тогда лишь пришло понимание, что это всё не шутки. У моего свёкра напротив дома находится ледовый дворец. Так вот, его превратили в морг. Остаётся надеяться, что если мы будем более бдительными и внимательными, то в скором времени мы сможем побороть эту напасть. Правда, я уверена, что к привычной жизни мы вернёмся не скоро.
— Как много понадобится времени спортивной общественности, чтобы оправиться от последствий коронавируса?
— Тяжело очень будет. Это беспрецедентный случай, который затронул абсолютно все сферы жизни. Мировая экономика очень сильно пострадает. Это настолько глобальная история, что делать какие-то прогнозы крайне сложно, да просто невозможно. Если говорить о спорте, то вообще непонятно, что будет с этим сезоном.
— Его необходимо довести до конца или, если будет возможность, стоит полностью отменить?
— У каждой позиции столько плюсов и минусов, что становится тяжело взвесить, что более важно, а что менее. Разговоры о возвращении футбола идут. Недавно читала, что крайним сроком назвали 29 июня. Но, учитывая огромное количество турниров, которые уже отменили, можно допускать любое развитие событий.
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