В 2010 году Карина Квашнева представляла сборную Испании по футболу на премии Laureus World Sports Awards, а через восемь лет на ЧМ-2018 переживала за другую команду. Она ещё не успела лично познакомиться с Денисом Черышевым, но уже застала гол Фёдора Смолова в ворота «Реала». О связи с Россией, мечтах об Олимпиаде, литовском языке и коронавирусе в Испании — во второй части интервью NEWS.ru.

— У вас было много интервью со звёздами мирового футбола. Да и не только футбола. Какое из них является самым памятным для вас?

— Было много всего. С ходу тяжело что-то вспомнить... Хотя нет! Я никогда не забуду моего прямого включения с испанской сборной по футболу, которая выиграла чемпионат мира в ЮАР в 2010 году. Laureus World Sports Awards присудила ей в том году звание «Команда года», но она не смогла поехать в Абу-Даби на вручение. Тогда меня попросили представить команду по телемосту во время церемонии. В зале присутствовали мировые звёзды, на сцене стояли Фабио Каннаваро и Марсель Десайи, они-то как раз и передали мне слово. Я появилась на большом экране и сказала вступительное слово, представила сборную. Я говорила всего несколько минут, а впечатлений — на всю жизнь! На то время мне это казалось чем-то запредельным.

— Наверняка за столь продолжительный период карьеры случались у вас и курьёзные, и не очень приятные ситуации. Расскажите о них.

— Конечно. В теннисе, помню, однажды накосячила. Я наблюдала за матчем на одном корте, и мне неожиданно прилетела задача — нужно было взять интервью у игроков с другого корта. Прибегаю, там уже подходит к концу поединок, смотрю на табло, счёт — 7:6; 6:7; 7:6; 6:7, то есть одинаковый. Я не успеваю вникнуть до конца, а мне уже надо взять интервью. Что было делать, пришлось останавливать спортсмена. Проиграл, говорю, что не получилось? А мне в ответ: «Вообще-то я выиграл!» А у нас идёт прямой эфир! Это было мощно.

Иногда причиной курьёзных ситуаций становились технические неполадки. Помню, на belN Sports мне сообщают, что через две минуты у меня будет включение на испанском языке. Я включаюсь, а там продолжают говорить на английском. Мне продюсер кричит: «Говори!». А что говорить? В английской студии обсуждали что-то другое, меня ни о чём не спрашивали. Вот я и решила промолчать. Я прекрасно понимала, что меня вывели на экран в испанской версии, они мне наверняка какой-то вопрос задали из студии. Какой — загадка, я слышала только американцев. В тот момент я сочла, что лучше промолчать, прикинувшись, что у нас какие-то технические неполадки, чем нести не пойми что.

В начале карьеры в Испании было очень тяжело. Как только я приехала в Мадрид, мне сразу пришлось работать на испанском. Я вообще до этого ни разу не работала на этом языке, мой испанский был далёк от совершенства. Каждое прямое включение для меня оборачивалось стрессом. И слёзы были, само собой. Я ночами не спала, думала, почему я не сказала так, почему не сделала то. Тогда только появлялись социальные сети, и ты хочешь не хочешь, но читаешь, что о тебе пишут. А писали всякое — гадостей было полно. Это я сейчас уже научилась фильтровать информацию, понимать, кто такие тролли и хейтеры, но тогда всё воспринимала близко к сердцу. Да, я пыталась себя успокоить, говорила, что как себя зарекомендую, так всё дальше и пойдёт. Стремление стать лучше заставляло прикладывать ещё больше усилий. Скажу честно, поначалу меня очень сильно выручал муж. Я ему скидывала свои тексты, он мне отправлял исправленные варианты, которые я затем заучивала. Но всё, как говорится, было не зря. Через несколько лет ситуация повернулась ровно в противоположную сторону. На заре карьеры меня все кому не лень поливали грязью из-за плохого языка. Сейчас же, когда речь идёт о том, кому отдать проект, выбор падает на меня, потому что у меня хороший испанский язык.

kvasniova/instagram.com

— Какие крупные международные соревнования вы освещали?

— Олимпиада до сих пор является моей неисполненной мечтой.

— А как так получилось? Вы же довольно долгое время работали на Eurosport.

— Помню, я шла на Eurosport с мыслью, что когда-нибудь возьму интервью у Марата Сафина и съезжу на Олимпийские игры. Было много разных интервью, больших турниров, но вот эти две задачи я не выполнила. Правда, в отношении Олимпиады я всё ещё не теряю надежду.

— Русские корни и, как следствие, знание русского языка как-то помогало в профессии?

— Мне все языки помогли в профессии. Даже литовский! Например, на Eurosport я начала освещать баскетбол только потому, что была из Литвы, где баскетбол — это вторая религия. У Eurosport были права на показ кубка УЛЕБ, и мы делали очень много репортажей про «Жальгирис», «Летувос Ритас» и т. д. Меня посылали в Литву, чтобы брать у спортсменов интервью.

Русский тем более оказался полезен. Я делала интервью с российскими, украинскими, белорусскими спортсменами. Когда вратарь Андрей Лунин подписал с «Реалом» контракт, я сидела в аппаратной и следила за сигналом перевода, чтобы при необходимости быстро подключиться.

— Раз мы заговорили о корнях, то давайте на этом остановимся немного подольше.

— Мама родилась в Литве, но она наполовину армянка и наполовину полька, а папа — русский, родился на Камчатке. В 1958 году он со своими родителями переехал в Литву. Папа там так и остался, а дедушка с бабушкой в 90-х годах вернулись в Россию. Бабушка до сих пор живёт в Санкт-Петербурге.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— А вы жили когда-нибудь в России? Часто здесь бываете?

— С тех пор как бабушка и дедушка перебрались в Санкт-Петербург, я приезжаю в гости каждое лето. То есть опыт жизни в России есть, хоть и не на постоянной основе. Последний раз выпал на осень прошедшего года, когда мой дедушка был в тяжёлом состоянии. Этот человек сыграл большую роль в моей жизни, поэтому я очень рада, что успела приехать и попрощаться с ним.

— Литва, как вы сами уже отметили, исторически славится своими баскетбольными традициями. Почему в стране буксует футбол? Когда он выйдет на принципиально новый уровень?

— Литва исторически считается одной из баскетбольных держав. Так как в стране есть понимание, что этот вид спорта может приносить большие достижения, естественно, всё финансирование направляется на баскетбол. Также нужно понимать, что Литва — это маленькая страна, всех обеспечить трудно, поэтому нужно выбирать. Думаю, основная позиция государства заключается в том, что лучше иметь один вид спорта на высоте, чем преуспевать во многих на среднем уровне. Да и футбольных традиций никогда не было в Литве. Конечно, можно постараться это всё развить за счёт привлечения специалистов из других стран и т. д. Есть надежда, что мы сможем когда-нибудь вывести футбол на другой уровень, но превзойти баскетбол по популярности — сильно сомневаюсь. Хотя интерес среди местных жителей к футболу есть. Да, большее внимание приковано к топовым лигам, нежели к своему чемпионату, но всё же.

— За российским футболом следите?

— Да, в курсе многих новостей. В большей степени слежу за «Зенитом». А ещё недавно к нам приехал Фёдор Смолов (из «Локомотива» перешёл на правах аренды в «Сельту». — NEWS.ru ). Своим голом в ворота «Реала» он вызвал огромный ажиотаж. Хотя, думаю, в России шума из-за этого было больше.

— Футболист уровня Фёдора Смолова может задержаться в Испании?

— Если уж ты доехал до Испании, то можно постараться остаться здесь и впоследствии даже добиться неплохих результатов. Но для этого должны быть мозги на месте, правильные приоритеты. В истории футбола есть множество примеров, когда талантливые футболисты, неправильно расставляя приоритеты, теряли свой уровень. Если Фёдор Смолов будет настроен тяжело работать, проявлять себя, то всё у него получится. Усилия и труд никогда не проходят даром.

— Другой футболист из России давно уже успел себя зарекомендовать в Ла Лиге. Вы лично знакомы с Денисом Черышевым?

— Мы ещё лично не знакомы, но каким-то образом он подписан на меня в Twitter. Я всё ещё работала на belN Sports, когда он ушёл из «Реала». Мы, конечно, пересекались на пресс-конференциях, в микст-зонах, но не более того. О Черышеве в Испании все знают, его уважают. Он уже успел отличиться в Ла Лиге, да и в «Реале» себя проявлял неплохо. Но в «королевском клубе» невероятная конкуренция, поэтому если ты амбициозный футболист, то в какой-то момент встаёшь перед выбором: престиж или развитие. К тому же если всё хорошо сложится, то можно будет и вернуться.

Денис Черышев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Так, а теперь важный вопрос. В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 за кого вы болели — за Испанию или Россию?

— Дома, чтобы создать хорошую атмосферу, мы всё время разделяемся на два блока (смеётся). А если серьёзно, то в этом матче мне всё-таки хотелось, чтобы выиграла Россия. Футболисты играли у себя дома, для них это было бы огромным достижением. К тому же я люблю сенсации. А вообще, мне очень повезло, я могу одновременно болеть за Испанию, Россию и Литву и получать от этого удовольствие.

— Испания вышла на лидирующие позиции в Европе по числу заразившихся коронавирусом. Как обстоят сейчас дела в стране?

— Поначалу никто не верил в серьёзность ситуации. Все как один говорили: «Ой, у нас всего лишь три случая». Хотя уже тогда, скорее всего, было уже более тысячи случаев, просто люди находились в периоде инкубации и не проявили симптомов, при этом являясь разносчиками заразы. Что всё в итоге дойдёт до таких масштабов, никто не мог предположить. Я уже месяц сижу дома. Здесь абсолютно всё закрыто, за исключением больниц, аптек, продовольственных магазинов, бензоколонок и общественно необходимых компаний (например, СМИ). Без важной причины из дома выходить нельзя, на транспорте передвигаться можно только со специальной бумагой, выданной на работе. Даже обычный поход в магазин становится всегда настоящим стрессом. Перед тем как войти в магазин, ты должен пройти через процесс дезинфекции: тебя проверяют, заставляют мыть руки, что-то дают надеть. Сейчас, правда, ситуация потихоньку стала стабилизироваться — число случаев заражения каждый день не увеличивается в сравнении с предыдущим.

Знаю, что в Мадриде обстановка уже спокойнее. Например, в ранее забитых реанимациях освободились места. У нас карантин сначала должен был длиться до 25 марта, потом продлили до 26 апреля, что будет дальше, пока непонятно. Но люди стараются не падать духом. Испанцы — очень солидарный и компанейский народ. Тут сразу же было придумано много объединяющих активностей. Например, в восемь часов вечера мы все открываем окна и хлопаем медперсоналу, все балконы украшены радугами, которые сделали дети. Это придумали для того, чтобы дети радовались, видя из окон яркие картинки. Все действительно очень сильно стараются поддерживать друг друга.

Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Насколько ответственно люди соблюдают ограничительные меры, предписанные государством?

— Везде и всегда найдутся нарушители. Помнится, в первую неделю самоизоляции многие спокойно выходили гулять, организовывали пикники — народ довольно медленно входил в карантин. Когда друг за другом стали умирать люди, тогда лишь пришло понимание, что это всё не шутки. У моего свёкра напротив дома находится ледовый дворец. Так вот, его превратили в морг. Остаётся надеяться, что если мы будем более бдительными и внимательными, то в скором времени мы сможем побороть эту напасть. Правда, я уверена, что к привычной жизни мы вернёмся не скоро.

— Как много понадобится времени спортивной общественности, чтобы оправиться от последствий коронавируса?

— Тяжело очень будет. Это беспрецедентный случай, который затронул абсолютно все сферы жизни. Мировая экономика очень сильно пострадает. Это настолько глобальная история, что делать какие-то прогнозы крайне сложно, да просто невозможно. Если говорить о спорте, то вообще непонятно, что будет с этим сезоном.

— Его необходимо довести до конца или, если будет возможность, стоит полностью отменить?

— У каждой позиции столько плюсов и минусов, что становится тяжело взвесить, что более важно, а что менее. Разговоры о возвращении футбола идут. Недавно читала, что крайним сроком назвали 29 июня. Но, учитывая огромное количество турниров, которые уже отменили, можно допускать любое развитие событий.