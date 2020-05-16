Курский «Авангард» добровольно покинул ФНЛ

https://static.news.ru/photo/896b6d8a-9762-11ea-83ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: avangard_1958/vk.com

Курский «Авангард» принял решение добровольно покинуть Футбольную национальную лигу (ФНЛ), опустившись в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Причиной этого является сокращение бюджета, он составит меньше 100 млн рублей, сообщает «Матч ТВ».

«Авангард» занял 13-е место после 27 туров первенства. При этом по итогам сезона-2019/20 команды не будут покидать ФНЛ по спортивному принципу.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил о досрочном завершении первенств ФНЛ и ПФЛ. Как сказано в сообщении, чемпионаты завершены по состоянию на 17 марта. Два первых места ФНЛ дают право подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.