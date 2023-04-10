Курбана Бердыева уволили с поста главного тренера «Сочи»

Фото: Футбольный клуб «Сочи»

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи», исполняющим его обязанности станет Дмитрий Хохлов. Об отставке 70-летнего специалиста клуб объявил в своем Telegram-канале.

Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу, — говорится в сообщении.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла три из пяти матчей в Российской премьер-лиге и идет на девятом месте.

Пик тренерской карьеры Бердыева пришелся на период работы в «Рубине». Специалист дважды приводил клуб из Казани к победе в чемпионате России. Также под его руководством команда ярко выступала в Лиге чемпионов. В частности, «Рубин» обыгрывал на выезде «Барселону» и играл вничью с миланским «Интером».

До конца ноября Бердыев был главным тренером и техническим директором иранского «Трактора».