Кудряшов впервые высказался об автоголе в матче с Хорватией

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов заявил, что за несколько секунд до автогола в решающем матче отбора против Хорватии почувствовал спазм в ноге, но решил доиграть эпизод, потому что игру не остановили. По словам защитника, ему следовало просто пропустить мяч в том роковом эпизоде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

За несколько секунд до гола мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причём не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать, — заявил Кудряшов.

По словам Кудряшова, он чувствовал невероятную боль в ноге после автогола, но не хотел покидать поле, так как чувствовал ответственность перед командой. После игры он думал о том, что «нужно было упасть и попросить помощи», но тренер сказал, что он правильно поступил, решив добороться до конца.

Кудряшов также отметил, что в момент автогола он не успел подумать, что сделать.

Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч, — заключил он.

4 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда Турции стала бы наиболее предпочтительным соперником в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре для подопечных Валерия Карпина. Специалист объяснил это тем фактом, что турецкая сборная не сбалансирована.