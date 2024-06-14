Кто сыграет и кто фаворит на Евро-2024: прогнозы и расклады

Главное футбольное событие лета стартует 14 июня в Германии — в первом матче Евро-2024 хозяева турнира встретятся с Шотландией. Сборная России была лишена возможности побороться за путевку на турнир, но и в отсутствие команды Валерия Карпина отечественным поклонникам футбола будет на что посмотреть. NEWS.ru — подробнее о составах групп, главных фаворитах и интригах турнира.

Какая группа самая сильная

24 участника турнира поделены на шесть групп, особняком стоит квартет B. В нем выступают действующие чемпионы Европы — итальянцы и сборная Испании, которая на любом турнире входит в число фаворитов. Конкуренцию этим командам составят опытная сборная Хорватии, которая на последнем чемпионате мира взяла бронзу, и Албания.

Последних многие считают явными аутсайдерами квартета, однако стоит помнить, что в квалификации албанцы обошли крепкие сборные Польши и Чехии. Из каждой группы в финальной стадии Евро гарантированно выйдут по две команды. Еще четыре путевки получат лучшие сборные из числа тех, кто финиширует в своих квартетах третьими.

Кто является фаворитом

Букмекеры и многие специалисты считают главным претендентом на титул сборную Англии. Команда никогда не выигрывала чемпионат Европы, а на мировом первенстве побеждала единственный раз в 1966 году, однако к нынешнему турниру она подходит с самым сильным составом. Это подтверждают данные портала Transfermarkt, который оценивает суммарную стоимость английских игроков в €1,52 млрд. К тому же на последнем Евро, в 2021 году, англичане дошли до финала, где уступили итальянцам лишь в серии пенальти, а тогда их состав был менее мощным.

Ближайшим конкурентом Англии по общей стоимости игроков является финалист последнего чемпионата мира сборная Франции, состав которой оценивается в €1,23 млрд. Именно трехцветные занимают второе место в списке претендентов на титул. Тройку фаворитов замыкают хозяева турнира немцы, которые на Евро-2020 вылетели на стадии 1/8 финала, а на ЧМ-2022 в Катаре даже не вышли из группы.

Фаворитов предстоящего Евро также назвал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, слова которого приводит журналист Виктор Наварро в соцсети X.

«Это Германия и Испания. Англия? Они подбираются все ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и в атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», — заявил специалист.

Какие футболисты должны стать главными звездами

Подвигов на турнире точно ждут от Килиана Мбаппе, который недавно сменил ПСЖ на мадридский «Реал». Форвард сборной Франции стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 и является главным претендентом на это звание на нынешнем турнире.

Ему попробует составить конкуренцию капитан сборной Англии Харри Кейн, который никак не может завоевать первый титул в карьере. Перед стартом нынешнего сезона форвард перешел в мюнхенскую «Баварию», провел отличный сезон в плане личной статистики, однако его клуб не смог победить ни в одном турнире. Будет ли снято проклятие Кейна на этом Евро — отдельная интрига. Помочь в этом деле Кейну и всей сборной Англии может Джуд Беллингем, который в нынешнем сезоне был лидером мадридского «Реала».

Среди главных звезд чемпионата Европы также могут оказаться молодые атакующие игроки сборной Германии Джамал Мусиала и Флориан Вирц. Последний был лидером сенсационно выигравшего Бундеслигу «Байера», именно его признали лучшим игроком чемпионата Германии.

Сыграет ли на турнире Криштиану Роналду

В феврале легендарному португальскому футболисту исполнится 40 лет, но он продолжает успешно выступать в чемпионате Саудовской Аравии и не планирует вешать бутсы на гвоздь. Роналду регулярно вызывали в сборную на матчи квалификации Евро, в которых он наколотил 10 мячей и занял второе место в списке лучших бомбардиров. После такого не попасть в итоговую заявку на Евро было просто невозможно.

Вполне возможно, что на нынешнем Евро ветеран не будет главным действующим лицом в составе сборной Португалии, тем более конкуренция в атакующей линии в команде очень серьезная. Некоторые, как, например, Жозе Моуринью, и вовсе относят португальцев к главным фаворитам турнира.

В отличие от Роналду, 34-летний полузащитник сборной Германии Тони Кросс анонсировал завершение карьеры после Евро. В составе бундестим он становился чемпионом мира, но на первенствах Европы не побеждал. Нынешний турнир — отличная возможность добавить в коллекцию недостающую медаль.

Какая сборная является единственным дебютантом Евро

Все команды, кроме сборной Грузии, раньше участвовали в финальной части чемпионата Европы. Путь дебютанта в Германию был сложным: грузины, которых возглавляет известный в прошлом французский футболист Вилли Саньоль, в отборочной группе заняли лишь четвертое место, однако получили шанс поучаствовать в стыковых матчах благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

В полуфинале стыков Грузия уверенно переиграла Люксембург (2:0), а в решающем матче удержала ничью с Грецией. Судьба путевки на Евро решалась в серии пенальти, в ней точнее оказались грузины.

Главная звезда сборной Грузии — бывший футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия, который с 2022 года играет за «Наполи» и в дебютном сезоне был признан MVP чемпионата Италии. Сейчас атакующего хавбека активно сватают в ПСЖ, его успешное выступление на Евро явно повысит шансы на такой трансфер.

За кого будут болеть россияне

Именно сборная Грузии является очевидным объектом для симпатий со стороны болельщиков сборной России на Евро, ведь больше никто из стран бывшего СССР, за исключением Украины, в турнире участия не принимает. Именно за грузин будет болеть и спортивный журналист Дмитрий Губерниев, о чем он рассказал корреспонденту NEWS.ru.

«Я думаю, фаворит — сборная Грузии, за которую я буду болеть. В жизни и спорте всегда есть место подвигу. Пусть сборная команда Грузии, как в свое время греки, дойдет до финала и всех победит. Это мой главный фаворит», — пояснил Губерниев.

По словам спортивного комментатора, очевидными фаворитами являются Франция и Англия. При этом, как уточнил Губерниев, сам он также верит в Италию, хоть ее и считают не самым сильным конкурентом.

Еще одним фаворитом сердец российских болельщиков, согласно опросу, является сборная Сербии. Тем более в состав сербской команды включен центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич.

Самой же «российской» командой на Евро будет сборная Албании, в которой выступают сразу два представителя РПЛ. Это защитник московского «Локомотива» Марио Митай и нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Четвертым игроком из чемпионата России на турнире станет капитан вылетевшего из РПЛ «Сочи» Ваня Дркушич, который играет за Словению.

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