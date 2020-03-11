10 марта Мэрия Москвы выпустила постановление о том, что все массовые мероприятия в столице численностью более пяти тысяч человек будут отменены до 10 апреля. Этот указ вызвал большой резонанс в спортивной общественности. На ближайший месяц запланировано множество спортивных событий. Самые массовые из них — футбольные. Кто в итоге сможет попасть на игры, почему не закрыли все трибуны, помогут ли абонементы, и как быть тем, кто уже приобрёл билеты в живой очереди — разбирался NEWS.ru.

Пять тысяч человек — это кто?

Специфика футбольных мероприятий заключается в том, что каждый матч обслуживается большой бригадой людей — сотрудниками клубов, стюардами, журналистами. Если ограничение до пяти тысяч человек, то, значит, это с учётом всех людей, или в данное число входят только болельщики? Вопрос, ответ на который не знает пока никто.

Не логичнее ли было в такой ситуации последовать примеру многих европейских лиг, закрыв трибуны для зрителей? Во-первых, это избавило бы от необходимости выбирать — кто попадёт на них, а кто нет. Во-вторых, какова вероятность, что среди тех пяти тысяч не окажется человека, который может быть потенциальным распространителем вируса?

Абонементы не помогут

Скорее всего, обладатели абонементов не будут иметь привилегий при распределении билетов. Как минимум, по той причине, что количество сезонных абонементов превышает допустимое число зрителей на трибунах. В «Спартаке» и ЦСКА было продано больше пяти тысяч штук, как сообщают СМИ. На старте сезона число реализованных абонементов у «красно-белых» достигало отметки в 15 тыс., а у «армейцев» — семи тысяч, «Локомотив», в свою очередь, распространил более пяти тысяч.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦСКА вернёт деньги тем, кто уже приобрёл билеты

До 10 апреля в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве должно пройти пять матчей. В самой сложной ситуации из всех столичных команд, которые выступают в РПЛ, сейчас находится ЦСКА. У «армейцев» на ближайшее время запланированы две домашние встречи, одна из которых должна состояться уже в это воскресенье, 15 марта.

Расписание:

ЦСКА — «Уфа» (15.03)

«Локомотив» — «Оренбург» (21.03)

ЦСКА — «Зенит» (22.03)

«Спартак» — «Уфа» (05.04)

«Динамо» — ЦСКА (05.04)

NEWS.ru связалcя с пресс-службой ЦСКА, где журналистам пояснили, как быть с теми болельщиками, кто уже приобрёл билеты на матч.

Мы ждём решения со стороны Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ о порядке проведения этих матчей (с «Уфой» и «Зенитом». — NEWS.ru), после чего будут приняты все решения по билетной программе. Тем, кто не сможет попасть на стадион из-за введённых ограничений, деньги будут возвращены, — сообщили корреспонденту NEWS.ru.

Между тем, в московском «Спартаке», как стало известно NEWS.ru, пока не приняли решение относительно продаж билетов на ближайший домашний матч столичной команды с «Уфой», который состоится 5 апреля и также попадает под запрет проведения массовых мероприятий. Руководство «красно-белых» ждёт решения от РФС, после чего начнёт обсуждать дальнейшие шаги.

В свою очередь, пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб приостановил продажу билетов на домашний матч с «Оренбургом» (21 марта) и обсуждает формат проведения игры, чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков.

Альтернативный вариант

В виду того, что запрет распространяется только на Москву, в качестве альтернативы можно использовать подмосковные стадионы. К примеру, «Арена Химки» не раз выручала РПЛ, но есть одно небольшое но (даже два). Во-первых, непонятно, есть ли вообще возможность переносить куда-то матчи с участием столичных команд, а во-вторых, на данный момент арена загружена играми Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по силе чемпионат страны), а также 18 марта там состоится перенесённая кубковая встреча между «Шинником» и «Уралом». В таком плотном графике «Арена Химки» вряд ли сможет кого-то принять.

У РФС нет пока решения

Ситуация настолько запутанная, что пока решение не смогли найти даже в Российском футбольном союзе (РФС). Заседание, которое состоялось 11 марта, не принесло никаких результатов. РФС направил запрос в правительство Москвы, чтобы получить дополнительные разъяснения по этому вопросу.

Что ж, российских футбольных чиновников коронавирус застал врасплох, и пока РФС и РПЛ пытаются разобраться, что делать и как быть, клубам, как организаторам матчей, придётся выкручиваться из ситуации самим. Впрочем, ничего нового.