Кто следующий: после матчей «Спартака» пострадало уже четыре арбитра

Только недавно завершился скандальный для московского «Спартака» сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором владелец команды Леонид Федун практически после каждого матча жаловался на судей, и вот уже наступил новый. Какая судьба ожидает арбитров, оказавшихся в центре скандала после работы на играх с участием «красно-белых» и почему сейчас судьи им благоволят, — разбирался NEWS.ru.

Например, в марте Леонид Федун после поражения от «Краснодара» (0:1) говорил о «комедии судейских ошибок». Затем в июне его клуб обыграл «Арсенал» (3:2), и после встречи, отвечая на вопрос журналистов об опасениях упустить победу, он заявил: «Не было. Хотя в конце судья сильно старался».

Также были высказаны претензии после ничейных встреч с «Уфой» (0:0) и «Локомотивом» (1:1). А затем состоялась полуфинальная игра Кубка России против петербургского «Зенита», в котором «красно-белым» не удалось проявить себя с положительной стороны. Перед матчем Федун вновь был красноречив: «Если будет судить Вилков, можно не выходить на матч». В итоге встречу обслуживал Сергей Иванов, но и это не помогло гостям победить.

И вот казалось, что после паузы Федун и Ко немного выдохнут. Однако после первого тура нового сезона история повторилась. Игра против «Сочи» свежа в памяти, напомним только, что тогда в ворота «красно-белых» были назначены два сомнительных пенальти, а итоговый счёт стал 2:2. Зато потом для москвичей всё пошло как по маслу.

Как итог: шесть матчей, ноль поражений и первое место в турнирной таблице. Кстати, точно так же спартаковцы уходили на перерыв в связи с играми сборной в свой золотой сезон. Разница лишь в том, что тогда ребятам Федуна так не благоволили арбитры и неведомый случай. NEWS.ru рассказывает, какая теперь ждёт судьба арбитров, которые обидели московский клуб.

Начнём сначала. Минус Казарцев и Еськов

Василий Казарцев Сергей Булкин/NEWS.ru

Бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым и с отвечающим за систему видеоповторов (VAR) Алексеем Еськовым попала в феерический конфликт после того, как буквально за несколько минут до финального свистка назначили пенальти в ворота «красно-белых». Как раз тогда из уст Федуна прозвучала фраза, быстро набравшая популярность: «Судите «Спартак» как «Зенит». Именно тогда владелец московского клуба пригрозил снятием с чемпионата из-за явного заговора против команды, а новоиспечённый генеральный директор Шамиль Газизов призвал отстранить Казарцева и Еськова пожизненно.

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) ошибки признала и судей отстранила. Те, в свою очередь, согласились пройти проверку на полиграфе. Позже была опубликована полная запись переговоров арбитров о пенальти. И вот тут, как говорится, обнаружился «зашквар» — сначала Еськов произнёс фразу: «Я не могу это не отменить», а потом подтвердил решение Казарцева и предложил продолжить игру. Проверку на полиграфе в итоге Еськов провалил и, внимание, взял паузу в карьере.

Известный журналист, комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян привёл слова председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, который заявил, что результаты проверки Еськова оказались действительно неоднозначными. В среду, 2 сентября, арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление, спортивные травмы и ошибки — их Еськов признаёт.

Что касается Казарцева, то он отстранён от работы до 10 октября. После этого он спустится на ступеньку карьерной лестницы и будет обслуживать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Если не будет страшных огрехов, то, возможно, мы снова увидим судью в высшем дивизионе.

Сухой и Москалёв повторили судьбу коллег

Владимир Москалёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё одним камнем преткновения стала встреча в Волгограде, где «Ротор» принимал московский коллектив. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Федун счастлив, болельщики и подавно. Только вот чему радоваться? На протяжении нескольких дней весь Интернет пестрил возгласами о неправильно назначенном пенальти на нападающем Александре Соболеве.

Это, собственно, и подтвердил Хачатурянц. По его словам, арбитры Алексей Сухой и Владимир Москалёв допустили грубые ошибки, которые повлияли на исход игры. Таким образом, экспертно-судейская комиссия РФС решила отстранить специалистов от матчей. Решение это окончательное и обжалованию, судя по всему, не подлежит. Срок наказания — один месяц.

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с NEWS.ru заявил, что нельзя связывать решения РФС со «Спартаком». Однако он убеждён, что отстранение сразу четырёх арбитров, обслуживающих матчи московского клуба, выглядит странно.

Сложно сказать, что происходит. Мы видим череду ошибок, которых слишком много и которые давно требовали анализа. Нужно задавать вопросы VAR, который не действует так, как работает в Европе. Для чего мы приглашали человека из заграницы? Сначала Роберто Розетти из Италии (возглавлял департамент судейства РФС в период с 2011 по 2013 год.— NEWS.ru), и что мы получили? Арбитры не обслуживали одно время европейские турниры. Сейчас Виктор Кашшаи (возглавляет департамент судейства с 9 января 2020 года. — NEWS.ru), и видим череду скандалов, незаслуженных ошибок, из-за которых страдают команды. Для чего они нужны? Велосипед что ли изобретают? У нас своих специалистов нет? — сказал Юран.

По словам наставника, мы наступаем на те же грабли. Здесь нет вины «Спартака», скорее пенять надо на РФС.

Нам объясняли, какие нарушения правильные, какие неправильные, в каких случаях назначают штрафные, в каких — одиннадцатиметровые. Так почему это не работает, я не знаю, — отметил Юран.

Честно говоря, то, что сейчас происходит, вызывает недоумение, а вечные предложения проходить арбитрам проверку на полиграфе — насмешки. Вспомните хоть один европейский чемпионат, где такое было бы возможно. Но у нас всегда исторически был «свой путь», ни на кого не похожий. Кажется, какой чемпионат, такие и требования.

Российский специалист придерживается подобного мнения. По его словам, футбольные клубы элементарно не уважают судейский корпус и выглядят глупо.