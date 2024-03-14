Нидерландский легионер «Спартака» Квинси Промес, который вот-вот должен был вернуться в Россию из Дубая, все-таки арестован в ОАЭ. Это связано с запросом прокуратуры Нидерландов. На родине форвард суммарно приговорен к 7,5 годам тюрьмы по двум уголовным делам. NEWS.ru — подробнее о причинах случившегося и шансах 32-летнего нападающего на благоприятный исход.
Когда арестовали Промеса
13 марта о задержании Промеса сообщило голландское издание De Telegraaf, позже эту информацию подтвердили адвокаты игрока, представители прокуратуры Нидерландов и сам «Спартак». Все стороны подчеркивают, что пока неизвестно, состоится ли экстрадиция. Процесс принятия решения властями ОАЭ может затянуться.
«Адвокаты и менеджер Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его [Промеса] экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых, которое публикует РИА Новости.
Почему Промес не смог улететь в Москву из Дубая
29 февраля Промес должен был вернуться с командой в Россию. В итоге все игроки красно-белых, кроме форварда, вылетели в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом», а голландца задержала пограничная служба ОАЭ. В отношении игрока завели дело за то, что 20 февраля он на спорткаре врезался в автобус и покинул место ДТП. Рассмотрение дела в суде затягивалось, Промес в итоге получил денежный штраф, но к моменту вынесения приговора его решили арестовать по запросу нидерландской стороны.
В ожидании приговора по делу о ДТП Промес находился в ОАЭ под домашним арестом. Однако футболист посетил ночной клуб и записал новый трек в стиле рэп. При этом никаких заявлений от властей Эмиратов о нарушении игроком меры пресечения не последовало.
Тренер «Спартака» хотел видеть Промеса на сборах в ОАЭ
По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступал за то, чтобы нападающий Квинси Промес полетел на сборы в Эмираты. При этом, пожелание специалиста вряд ли было бы учтено руководством, если бы в клубе понимали все риски. В прошлом году, когда Промес уже находился под следствием, красно-белые перестраховались и, зная о соглашении между ОАЭ и Нидерландами о взаимной выдаче преступников, оставили Квинси в Москве.
Как подчеркивает тот же источник, в этот раз Промес сам настаивал на поездке в ОАЭ и даже говорил об обиде на руководство клуба за то, что ему в прошлый раз не дали полноценно подготовиться к сезону. За день до вынесения приговора «Спартак», пообщавшись с юристами, настоятельно советовал Промесу улететь из ОАЭ. Игрок отказался, сославшись на то, что «у него все схвачено».
«Я его не пустил на сборы в прошлом году с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить. Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если все так, как пишут», — заявил Metaratings бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что намеренной подставы со стороны тренера не было. Но у руководства клуба была возможность поступить по-другому и не рисковать игроком, как они сделали в прошлом году. Решение о том, чтобы не брать игрока в ОАЭ в прошлом году принимал Мележиков, а сейчас его пересмотрели
Каковы шансы Промеса на благоприятный исход
Юристы очень низко оценивают шансы Промеса на возвращение в Россию. По словам Андрея Князева, задержание форварда свидетельствует о том, что в ОАЭ отнеслись серьезно к запросу от прокуратуры Нидерландов.
«Для Промеса единственный выход — это возвращение в Нидерланды и тюрьма, потому что вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, будет признано политическим. Вероятность, что Промеса выдадут, составляет 99%», — заявил Князев в интервью «Чемпионату».
Адвокат Сергей Жорин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что в «Спартаке» все еще могут добиться отказа в экстрадиции игрока в Нидерланды. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно. Как отметил Жорин, в таких случаях суд отказывает в выдаче подозреваемого.
«Условно, есть два основания. Первое: доказать судье, что преследование носит либо политический, либо религиозный характер, либо это преследование, исходя из принадлежности к той или иной сексуальной ориентации, что преследование противоречит общеевропейским нормам. В данном случае первый вариант отпадает, но есть второй вектор: изучить экстрадиционные документы и найти в них процессуальные нарушения. В случае серьезных процессуальных нарушений, которые невозможно устранить оперативно, суд может отказать в экстрадиции. Таких случаев очень много», — заявил Жорин.
Адвокат добавил, что юристы также могут добиться пересмотра меры пресечения Промеса. По его мнению, лидера «Спартака» взяли под стражу, так как суд опасается, что фигурант может сбежать.
За что осужден Промес
Первый тюремный срок, который составляет 18 месяцев лишения свободы, Промес получил летом прошлого года. Его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.
Второе наказание стало более суровым. В феврале этого года спортсмена приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По версии следствия, он был одним из руководителей преступной группы, которая в том же 2020-м через порт Антверпена пыталась ввезти в Европу более тонны кокаина.
Футболист вину не признает, оба приговора сейчас находятся в процессе обжалования. В «Спартаке» подчеркивали, что не собираются делать никаких оргвыводов в отношении Промеса до вынесения решений по апелляциям.
Каких успехов Промес добился в «Спартаке»
Впервые игрок оказался в московской команде летом 2014 года. Красно-белые приобрели его у нидерландского «Твенте» за €10 млн. В дебютном сезоне он забил 13 мячей в чемпионате России и на несколько последующих сезонов стал лидером команды. Промес был одним из лучших игроков «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17, а летом 2017-го забил победный мяч в игре с «Локомотивом» за Суперкубок.
В 2018 году Промес перешел в испанскую «Севилью», в следующем сезоне перебрался в амстердамский «Аякс», а в 2021-м вернулся в «Спартак». В прошлом сезоне голландец забил 20 мячей и сделал семь голевых передач в РПЛ, в нынешнем чемпионате его результативность снизилась — шесть голов и шесть передач в 17 матчах. Промес — рекордсмен «Спартака» по количеству голов за команду среди легионеров.
«Как бы дело не закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков „Спартака“ в XXI веке», — заявила в интервью Metaratings Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна.
Кто может заменить Промеса в «Спартаке»
Следующее трансферное окно в РПЛ откроется летом, но и сейчас в составе красно-белых есть футболисты, способные заменить голландца. Прежде всего это новичок из Коста-Рики Манфред Угальде, который выступает на позиции вингера и уже успел дебютировать в РПЛ.
Кроме того, роль Промеса на себя могут взять Антон Зиньковский, Виктор Мозес, Тео Бонгонда или Михаил Игнатов, но проблема в том, что никто из этих игроков не умеет создавать голы из ничего и вести за собой партнеров так, как голландец.
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