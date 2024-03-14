Кто подставил Квинси Промеса? Лидера «Спартака» арестовали в Дубае

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Нидерландский легионер «Спартака» Квинси Промес, который вот-вот должен был вернуться в Россию из Дубая, все-таки арестован в ОАЭ. Это связано с запросом прокуратуры Нидерландов. На родине форвард суммарно приговорен к 7,5 годам тюрьмы по двум уголовным делам. NEWS.ru — подробнее о причинах случившегося и шансах 32-летнего нападающего на благоприятный исход.

Когда арестовали Промеса

13 марта о задержании Промеса сообщило голландское издание De Telegraaf, позже эту информацию подтвердили адвокаты игрока, представители прокуратуры Нидерландов и сам «Спартак». Все стороны подчеркивают, что пока неизвестно, состоится ли экстрадиция. Процесс принятия решения властями ОАЭ может затянуться.

«Адвокаты и менеджер Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его [Промеса] экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых, которое публикует РИА Новости.

Почему Промес не смог улететь в Москву из Дубая

29 февраля Промес должен был вернуться с командой в Россию. В итоге все игроки красно-белых, кроме форварда, вылетели в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом», а голландца задержала пограничная служба ОАЭ. В отношении игрока завели дело за то, что 20 февраля он на спорткаре врезался в автобус и покинул место ДТП. Рассмотрение дела в суде затягивалось, Промес в итоге получил денежный штраф, но к моменту вынесения приговора его решили арестовать по запросу нидерландской стороны.

В ожидании приговора по делу о ДТП Промес находился в ОАЭ под домашним арестом. Однако футболист посетил ночной клуб и записал новый трек в стиле рэп. При этом никаких заявлений от властей Эмиратов о нарушении игроком меры пресечения не последовало.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес с поклонниками

Тренер «Спартака» хотел видеть Промеса на сборах в ОАЭ

По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступал за то, чтобы нападающий Квинси Промес полетел на сборы в Эмираты. При этом, пожелание специалиста вряд ли было бы учтено руководством, если бы в клубе понимали все риски. В прошлом году, когда Промес уже находился под следствием, красно-белые перестраховались и, зная о соглашении между ОАЭ и Нидерландами о взаимной выдаче преступников, оставили Квинси в Москве.

Как подчеркивает тот же источник, в этот раз Промес сам настаивал на поездке в ОАЭ и даже говорил об обиде на руководство клуба за то, что ему в прошлый раз не дали полноценно подготовиться к сезону. За день до вынесения приговора «Спартак», пообщавшись с юристами, настоятельно советовал Промесу улететь из ОАЭ. Игрок отказался, сославшись на то, что «у него все схвачено».

«Я его не пустил на сборы в прошлом году с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить. Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если все так, как пишут», — заявил Metaratings бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что намеренной подставы со стороны тренера не было. Но у руководства клуба была возможность поступить по-другому и не рисковать игроком, как они сделали в прошлом году. Решение о том, чтобы не брать игрока в ОАЭ в прошлом году принимал Мележиков, а сейчас его пересмотрели

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Гильермо Абаскаль

Каковы шансы Промеса на благоприятный исход

Юристы очень низко оценивают шансы Промеса на возвращение в Россию. По словам Андрея Князева, задержание форварда свидетельствует о том, что в ОАЭ отнеслись серьезно к запросу от прокуратуры Нидерландов.

«Для Промеса единственный выход — это возвращение в Нидерланды и тюрьма, потому что вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, будет признано политическим. Вероятность, что Промеса выдадут, составляет 99%», — заявил Князев в интервью «Чемпионату».

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что в «Спартаке» все еще могут добиться отказа в экстрадиции игрока в Нидерланды. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно. Как отметил Жорин, в таких случаях суд отказывает в выдаче подозреваемого.

«Условно, есть два основания. Первое: доказать судье, что преследование носит либо политический, либо религиозный характер, либо это преследование, исходя из принадлежности к той или иной сексуальной ориентации, что преследование противоречит общеевропейским нормам. В данном случае первый вариант отпадает, но есть второй вектор: изучить экстрадиционные документы и найти в них процессуальные нарушения. В случае серьезных процессуальных нарушений, которые невозможно устранить оперативно, суд может отказать в экстрадиции. Таких случаев очень много», — заявил Жорин.

Адвокат добавил, что юристы также могут добиться пересмотра меры пресечения Промеса. По его мнению, лидера «Спартака» взяли под стражу, так как суд опасается, что фигурант может сбежать.

Фото: Личный архив Сергея Жорина Сергей Жорин

За что осужден Промес

Первый тюремный срок, который составляет 18 месяцев лишения свободы, Промес получил летом прошлого года. Его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Второе наказание стало более суровым. В феврале этого года спортсмена приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По версии следствия, он был одним из руководителей преступной группы, которая в том же 2020-м через порт Антверпена пыталась ввезти в Европу более тонны кокаина.

Футболист вину не признает, оба приговора сейчас находятся в процессе обжалования. В «Спартаке» подчеркивали, что не собираются делать никаких оргвыводов в отношении Промеса до вынесения решений по апелляциям.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Квинси Промес

Каких успехов Промес добился в «Спартаке»

Впервые игрок оказался в московской команде летом 2014 года. Красно-белые приобрели его у нидерландского «Твенте» за €10 млн. В дебютном сезоне он забил 13 мячей в чемпионате России и на несколько последующих сезонов стал лидером команды. Промес был одним из лучших игроков «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17, а летом 2017-го забил победный мяч в игре с «Локомотивом» за Суперкубок.

В 2018 году Промес перешел в испанскую «Севилью», в следующем сезоне перебрался в амстердамский «Аякс», а в 2021-м вернулся в «Спартак». В прошлом сезоне голландец забил 20 мячей и сделал семь голевых передач в РПЛ, в нынешнем чемпионате его результативность снизилась — шесть голов и шесть передач в 17 матчах. Промес — рекордсмен «Спартака» по количеству голов за команду среди легионеров.

«Как бы дело не закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков „Спартака“ в XXI веке», — заявила в интервью Metaratings Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна.

Кто может заменить Промеса в «Спартаке»

Следующее трансферное окно в РПЛ откроется летом, но и сейчас в составе красно-белых есть футболисты, способные заменить голландца. Прежде всего это новичок из Коста-Рики Манфред Угальде, который выступает на позиции вингера и уже успел дебютировать в РПЛ.

Кроме того, роль Промеса на себя могут взять Антон Зиньковский, Виктор Мозес, Тео Бонгонда или Михаил Игнатов, но проблема в том, что никто из этих игроков не умеет создавать голы из ничего и вести за собой партнеров так, как голландец.

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