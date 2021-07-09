«Кто хотел, тот понял сказанное»: Черчесов о скандальной пресс-конференции

Бывший главный тренер сборной Станислав Черчесов высказался по поводу своей резонансной пресс-конференции по итогам Евро-2020. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Черчесова, основная мысль его пресс-конференции заключалась в том, что командир борется со своими бойцами на поле боя, и эта мысль была изложена понятным языком. Он отметил, что во время прямого эфира не всегда можно подобрать точное словосочетание.

Всё-таки это вы лингвисты, а не я. Кто хотел, тот понял сказанное. Если кто-то не понял, то я тут уже ничего не могу изменить, — сказал Черчесов.

Он также отметил, что отвечал так, как думает, и не лукавил.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

8 июля 2021 года Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с тренером.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, кто должен работать главным тренером сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова.