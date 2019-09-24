https://static.news.ru/photo/e78df172-decf-11e9-ac57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что полузащитник Павел Мамаев может заявиться в лигу до 26 сентября, чтобы получить игровую практику.

Мы были бы только рады, у нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения. Для популяризации футбола приезд таких игроков пойдет в плюс, — сказал Ветоха « Рейтингу Букмекеров ».

Он отметил, что эту тему нереально воплотить в жизнь из-за низких заработных плат футболистов в Крыму.

У нас средние зарплаты футболистов 20–40 тысяч рублей в месяц. Если Александр Кокорин получает 2,5 миллиона евро в год в «Зените», то нам не хватит денег, даже если собрать их со всех клубов, — добавил Ветоха.

Он также отметил качество крымского футбола, сравнив его с клубами нижней части турнирной таблицы первой лиги.

Любой наш клуб будет рад увидеть такого игрока, как Мамаев. Считаю, перед законом он искупил свою вину. Когда человек выходит из колонии и его не берут на работу — это неправильно. Мы были бы готовы взять его, — заключил Ветоха.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Игроки отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.

Ранее ФК «Краснодар» и Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон, писал News.ru.