Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что полузащитник Павел Мамаев может заявиться в лигу до 26 сентября, чтобы получить игровую практику.
Мы были бы только рады, у нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения. Для популяризации футбола приезд таких игроков пойдет в плюс, — сказал Ветоха «Рейтингу Букмекеров».
Он отметил, что эту тему нереально воплотить в жизнь из-за низких заработных плат футболистов в Крыму.
У нас средние зарплаты футболистов 20–40 тысяч рублей в месяц. Если Александр Кокорин получает 2,5 миллиона евро в год в «Зените», то нам не хватит денег, даже если собрать их со всех клубов,— добавил Ветоха.
Он также отметил качество крымского футбола, сравнив его с клубами нижней части турнирной таблицы первой лиги.
Любой наш клуб будет рад увидеть такого игрока, как Мамаев. Считаю, перед законом он искупил свою вину. Когда человек выходит из колонии и его не берут на работу — это неправильно. Мы были бы готовы взять его, — заключил Ветоха.
Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Игроки отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.